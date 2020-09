El regreso del tenis y el pádel en Mendoza: cuál es el protocolo sanitario que debe cumplir cada jugador

En la resolución publicada hace unos días, el Gobierno provincial “facultó a la Subsecretaría de Deportes para que evalúe los protocolos específicos de deportes individuales”. En consecuencia, el encargado de la cartera deportiva, Federico Chiapetta, resolvió “autorizar los deportes individuales, tenis y pádel, en todo el territorio provincial”.

La medida entró en vigencia a partir de este lunes y se reanudan estas actividades bajo el "distanciamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los departamentos mendocinos.

Entre las medidas aprobadas, se requiere el “cumplimiento a las reglas de conducta previstas, que no impliquen una concurrencia superior a diez personas”.

“Estamos muy contentos de que nos hayan habilitado nuevamente porque sinceramente no se entendía el cierre sólo del tenis y del pádel cuando son dos actividades individuales que no habían registrado contagios y que cumplieron con el distanciamiento como dice el protocolo. Además de que se trata de un deporte que como todos, le aporta a la salud. Ahora esperamos que no nos cierre nuevamente, porque quienes tenemos canchas de pádel no contamos con cuotas sociales y una nueva inhabilitación nos perjudicaría gravemente”, confesó uno de los dueños de las canchas de pádel en Mendoza, Federico Hertlein.

Por su parte, Carlos Menghini, presidente de la Federación Mendocina de Tenis, confió también su alegría por "estar otra vez en actividad. Hay muchos chicos que se perjudican con estos parates, chicos con promesas a nivel nacional y de elite, que compiten al nivel de la ITF. Por eso considero importante esta medida, no sólo desde el punto de vista competitivo sino por lo que significa para la salud y el bienestar, en medio de esta pandemia”.

En el pádel como el tenis no hubo modificaciones respecto de los protocolos, aprobados en primera instancia. De hecho, la resolución habla de habilitación admitiendo los ya vigentes.

Las medidas

-El uso de alcohol en gel.

-Desinfección de canchas entre los intervalos de uso y de las pelotas (salvo que se utilicen elementos nuevos).

-Utilización permanente de barbijos antes y después de la actividad.

- Lavado frecuente de manos, antes y después de la actividad.

-En cuanto a la hidratación, cada jugador debe llevar su botella de agua.

-No se puede compartir ningún elemento.

-No se permite el uso de camarines ni de duchas.

-Se prohíbe a los jugadores permanecer en las instalaciones una vez finalizada la práctica.

En el caso del tenis, en las clases se permitirán no más de diez personas, con distancia mínima de dos metros entre los jugadores.

-Los turnos se obtienen mediante los respectivos sitios web de los clubes.

-Los lugares dispuestos para los descanso están enfrentados, sobre costados de las canchas.

-No hay restricciones por la edad. Los turnos y canchas son para actividad recreativa como para entrenamientos de niveles competitivos y escuelitas.

-El máximo es de una hora.

-Y puntualmente en las clases de escuelitas, los padres no podrán quedarse dentro de las instalaciones durante la actividad.

En el pádel, se debe solicitar turnos previamente, de manera virtual, telefónica o presencial. Quien lo haga deberá hacerlo en los días correspondientes a su número de DNI.

-Y se exige con el cumplimiento de los turnos para evitar las esperas.

-Se exige que cada jugador complete una ficha previamente antes de jugar.

-Los turnos son de una hora u hora y media.