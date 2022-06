El reconocimiento de Boca a Leandro Paredes en la previa del partido ante Arsenal

Tras la victoria de la Selección Argentina por 3 a 0 ante Italia en la Finalissima, uno de los máximos referentes de la Scaloneta, arribó a la Argentina para terminar su recuperación física y ponerse a punto de cara a lo que será una dura temporada que en el medio tendrá nada más ni nada menos que el Mundial de Qatar 2022.

Se trata de Leandro Paredes, quien visitó La Bombonera para ver a Boca enfrentarse ante Arsenal en sus respectivos debut por la Liga Profesional de Fútbol argentino.

El actual volante central de PSG recibió una plaqueta por parte de Mauricio Serna y Raúl Cascini, junto a dos camisetas del Xeneize (La titular azul y oro, y la alternativa amarilla con la que Boca se impuso 1-0 a River en el último Superclásico en el Monumental).

Un dato para destacar es que el mediocampista de 27 años nunca utilizó el dorsal número 5 del conjunto de la Ribera que figura en las camisetas entregadas, ya que Paredes comenzó a cumplir esa función una vez que salió de Boca y se asentó en el fútbol italiano.

Paredes encabeza el festejo del gol xeneize. (Foto: Télam)

Una vez que terminaron los aplausos y ovaciones por parte del público, Leandro se ubicó en uno de los palcos disponibles del estadio y mientras observaba el juego, las cámaras de la televisión lo captaron cantando algunas de las canciones de la hinchada azul y oro.

Recordemos que hace poco en una entrevista en la sección Líbero Vs. del programa homónimo, transmitido por TyC Sports. el jugador expresó su deseo de regresar al club donde debutó: “Me encantaría volver a Boca algún día, desde el momento en que me fui dije que me gustaría. Tengo dos años de contrato en PSG, y lo que tenga que pasar, va a pasar. Hay que vivir la vida con tranquilidad”.