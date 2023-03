El presidente de Racing de Córdoba disparó contra sus jugadores, tras el partido con River por Copa Argentina

La clasificación de River a los 16avos de final de la Copa Argentina ante Racing de Córdoba dejó sus secuelas, ya que el presidente de la Academia cordobesa se mostró enojado por el accionar de sus jugadores cuando finalizó el partido.

La imagen de los futbolistas de Racing en la puerta del vestuario millonario, esperando poder cambiar una camiseta o un pantalón, hizo explotar de bronca al titular del equipo cordobés, Manuel Pérez.

El presidente del elenco cordobés, habló con medios cordobeses, y disparó: “Lo digo como Manuel Pérez hincha, lo digo como Manuel Pérez socio y lo digo como Manuel Pérez presidente. Nunca hubiera esperado ver esa imagen. Cuando me levanté al día siguiente en Santiago me cayó muy mal y a mí me avergonzó”, comenzó.

🗣 “Lo de los jugadores esperando la remera de River me avergonzó, algunos no entendieron nada y quiero que entiendan dónde están. No voy a esperar 10 minutos un pantalón con olor a culo de un jugador de River"



Además, destacó: “Algunos no entendieron nada y quiero que entiendan dónde están. No voy a esperar diez minutos un pantalón con olor a culo de un jugador de River ni las medias con olor a pata. No lo espero de nadie. Ni de Messi”.

Y cerró: “Hay imágenes que no tolero. Si estuviera abierto el libro de pases hubiera tomado otra decisión, pero está cerrado y tengo que tragar saliva. Se lo manifesté al plantel. Al técnico no le voy a pedir que saque a un jugador por un hecho desafortunado y equivocado”.