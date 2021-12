El presidente de Gimnasia LP disparó munición gruesa contra Rodolfo D’Onofrio: “Es un chanta”

En el día que Rodolfo D’Onofrio se despidió de la presidencia de River, su par de Gimnasia La Plata, Gabriel Pellegrino, disparó con munición gruesa por las transferencias de Ignacio Fernández y José Paradela.

“D’Onofrio me dio la mano y me dijo: ‘¿Cómo te voy a fallar? Quiero estar en la Liga, mañana quiero estar en AFA’, y en el primer pago ya falló. Mirá que conocí gente chanta en el fútbol, pero este le ganó a todos”, sentenció.

Pellegrino, que además es vocal suplente en el Comité Ejecutivo de AFA, indicó: “River depositó una parte de la deuda que tenían. La estrategia que recomendaron los abogados valió la pena porque en 20 días se resolvió”.

D'onofrio River Plate

La deuda de River con Gimnasia era de U$S 908.333: U$S 208.333 corresponden a la venta de “Nacho” Fernández a Atlético Mineiro, mientras que los restantes U$S 700.000 son por la compra de José Paradela.