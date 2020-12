El Pollo Vignolo se rindió ante los pies del Muñeco Gallardo: “Es el mejor entrenador del mundo”

Marcelo Gallardo logró meter a River en su cuarta semifinal consecutiva en Copa Libertadores, marcando un nuevo récord como entrenador. Sin escatimar en elogios para el Muñeco, Sebastián Pollo Vignolo destacó sus logros y lo eligió como el mejor DT del mundo, incluso por encima de Jürgen Klopp.

“Probablemente suene a una exageración, pero hoy Gallardo es el mejor entrenador del mundo y lo tiene River. No tengo dudas. Me van a decir si está a la altura de Guardiola y de Klopp. ¿Por qué no? Veo pocos entrenadores que sean más importantes que los futbolistas. Acá es un 80 a 20 (en favor del Muñeco)”, comenzó el Pollo Vignolo en la apertura de su programa en ESPN.

El conductor destacó un sinfín de argumentos para posicionar a Gallardo y lo definió como el “adiestrador del equipo”, ya que su preponderancia en el plantel es absoluta y potencia a todos los jugadores.

“Lo único que empezaría a ver es cómo hacer para reemplazar al mejor técnico de la historia de River. Sin faltarle el respeto a Labruna, Ramón Díaz ni al Bambino Veira. Es el técnico más importante del mundo. No es invencible, le han ganado varios equipos, pero en la Copa Libertadores se pone otro traje. Dirige como si lavara el auto: en jogging”, continuó.

Por último, en su editorial, Vignolo completó: “Estamos ante un hecho magnífico y fenomenal para la historia de River. Seguramente en una era más larga de la que imaginábamos. Si yo fuera Gallardo me hubiese ido en la primera Libertadores. Pero va por todo y no va a parar hasta conseguir el Mundial de Clubes. No sé si lo va a conseguir, pero mete miedo”.