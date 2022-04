El polaco Lewandowski tuiteó y abrió el juego tras saber que compartirá grupo con la Argentina de Messi

Desde el punto de los argentinos, el grupo (C) que le tocó al elenco de Lionel Scaloni es bastante accesible, aunque todos coinciden de que debe estar alerta con México y fundamentalmente con Polonia, que cuenta con una de las figuras europeas y actual mejor jugador en los The Best, Robert Lewandowski.

Arabia Saudita, Polonia y México serán los rivales del equipo albiceleste, que viene de ganar la Copa América en julio del año pasado y mantiene un invicto de 31 partidos, lo cual tienta a cualquier seleccionado planear el quiebre de esa marca histórica.

El duelo con el elenco de Lewandowski será el tercero y último de la fase clasificatoria. Y según cómo marche el grupo será el postre al final.

El goleador del Bayern Múnich, quien despotricó después que le entregaran el Balón de Oro a Lionel Messi, escribió un tuit minutos después de enterarse de la conformación de los grupos: “Argentina, Saudi Arabia, Mexico! Nos vemos en noviembre. Ya no puedo esperar”. ¡Qué lindo va a estar eso!

Qué había dicho en su momento cuando no ganó el Balón: “Estar tan cerca, competir con Lionel Messi. Por supuesto que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. El mero hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar. Pero me sentí triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala”, dijo en su momento el delantero de Bayern Múnich, en una entrevista con el programa Moc Futbolu de la cadena Kanale Sportowym de Polonia.

Ahora tendrás tu revancha Lewandowski, el próximo 30 de noviembre, a las 16.30.