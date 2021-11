El podio del Top Race en El Villicum

La penúltima fecha del Top Race en El Vilicum ya es historia y tuvo como dueño a Diego Azar, quien con este triunfo quedó a un paso del título. El piloto de Toyota fue escoltado por su compañero Ian Reutemman y Facundo Aldrighetti.

“Tuve suerte, honestamente no estaba para ganar, no fue mi fin de semana. Pero las carreras hay que correrlas, hasta la bandera a cuadros no se terminan. Siempre dejé todo e intenté dejar todo”, expresó Azar en el podio luego de la final.

Escuchá la palabra completa de Azar, Ian Reutemann y Facundo Aldrighetti, a continuación: