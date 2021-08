El “Pity” Martínez disparó contra los hinchas de Boca y habló de su regreso a River

El mendocino Gonzalo Martínez se está recuperando de una rotura de ligamentos en Argentina y en su permanencia dio una entrevista y habló de su presente en el Al-Nassr de Arabia Saudita, de su paso por River y de los cruces con Boca, en especial el de la final de la Copa Libertadores del 9 de diciembre del 2018 en el Santiago Bernabeu de España.

El “Pity” habló de su recuperación y recordó su exitoso paso por el Millonario, donde ganó ocho títulos, entre los que se destacan la Copa Libertadores de 2015 y 2018.

“Estoy recuperando la rodilla. Fue un proceso difícil al principio, pero ahora estamos bien, con la familia y amigos que están ayudándome y tirando para adelante. Estamos encaminando la vuelta en unos meses”, expresó en diálogo con Líbero de TyC Sports. “No fue ligamentos cruzados, esos están bien, fue el lateral. También se dañaron algunos músculos, por eso tarda un poco más la recuperación, pero ya estamos corriendo. Para fines de diciembre o enero estaremos de vuelta. En dos meses vuelvo para Arabia para empezar a trabajar con el grupo”, explicó luego.

"¿QUÉ QUERES SI ME PUTEABAN DE TODOS LADOS, BOLUDO?" 😂



El divertido cruce entre Pity Martínez y @SoyPaganiok, en @Liberotyc. pic.twitter.com/vNXJguXynV — TyC Sports (@TyCSports) August 30, 2021

Tras su salida de River a fines de 2018, el “Pity” pasó por el Atlanta United de Estados Unidos y luego emigró al fútbol de Arabia Saudita: “Lo que logré con River fue lo más grande de mi carrera, cosas que jamás me había imaginado. Quedar en la historia de ese club para mí es lo máximo. Ahora pienso en otra cosa, mi meta es que mi hija tenga un plato de comida todos los días. Tengo otras cosas en mente que se van a dar. Amo jugar al fútbol y lo hago con tranquilidad, sin presión, solo quiero que mi familia esté bien”, declaró.

También contó como fueron sus primeros tiempos en el Millonario: “Al principio la gente me decía de todo, pero no me frustraba, me daba fuerzas. Cuando uno llega a River se encuentra con un mundo distinto, esa sensación ya la tenés y cuando entrás a la cancha no necesitás más motivación que llevar esa camiseta”, prosiguió.

Por otro lado, aseguró que piensa volver en un futuro: “Obvio que voy a volver en algún momento, pero falta bastante. La conexión con el hincha de River es única, me puedo ir a cualquier lugar del mundo y me va a agradecer. Nos tenemos un cariño muy grande y lo que escucho de ellos me llena”, completó.

Pity Martinez ya está más allá de todo 😅pic.twitter.com/6yRvXJEUdD — Iván Alvarenga (@ivanalvarenga1) August 30, 2021

El “Pity” Martínez fue el autor del 3-1 definitivo en Madrid por la vuelta de la final de la Copa Libertadores 2018 con una corrida inolvidable en el Santiago Bernabéu: “Yo siempre digo que perdí la consciencia durante dos segundos, que escuchaba festejar a mis compañeros. La verdad es que fue un momento especial para mi carrera, como el día con Gremio, que está un escalón más abajo pero también hubo una conexión muy fuerte con la gente. Sé que el día de mañana lo van a seguir reconociendo”, contó.

“Es mucho más fuerte perder una final de Copa Libertadores. Tuvimos la suerte de ganarlo nosotros a Boca y no Boca mandar a la B a River, ahí está la diferencia. Belgrano tendría que festejar y no Boca. Nosotros le ganamos sanamente en la cancha como debe ser. Tengo un gran respeto por los hinchas de Boca pero es así, les ganamos en la cancha, delante de ellos, en Europa, que nos vio todo el mundo. Son cosas que quedan marcadas para toda la vida. River se fue a la B pero no en manos de Boca. Igual van a estar siempre esas rivalidades”, concluyó.