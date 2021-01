El piloto que quiere subir al Súper TC2000 en 2022

Santiago Ventana volvió al TC2000 en la temporada 2020 y con este regreso dejó atrás casi una década de inactividad. El piloto de 32 años consiguió su primera victoria en la categoría en la décima fecha en Paraná y se entusiasma con la idea de estar otra vez en el Súper TC2000.

A dos competencias de terminar el campeonato, Ventana destacó que su evolución deportiva es lo que más conforme lo deja. “El resultado no refleja tanto lo que fue el año porque estuve mucho tiempo parado y carrera tras carrera siento que voy mejorando. Lo que más me deja contento es esa evolución que conseguí con el paso de las fechas. Más allá de lo que pase con este campeonato, estamos muy bien posicionados para arrancar el torneo 2021 porque hoy en día ya estamos siendo candidatos. Si bien por cosas del automovilismo no tengo los mismos puntos que los líderes, contamos con el potencial necesario”, manifestó.

En la misma línea, argumentó: “Tuve un accidente y me falta una arteria, así que se irriga menos sangre en el cuerpo, lo que hace que me cansé un poco más. Esa es una condición que me complicó bastante, es más en las últimas carreras me costó llegar debido al intenso calor. Al principio pensaba que no iba a poder, me di cuenta que era rápido, pero que no me daba el físico. Luego conseguí una remera que tiene un sistema de refrigeración y eso me permitió mejorar. Además, me fui sacando el polvo en lo conductivo, todo se fue poniendo acorde. También logre entenderme mejor con el equipo y con el auto. Fue proceso de adaptación que llevó un tiempo lógico”.

Pensando en el futuro, el de San Isidro trabaja para resolver su futuro. “Vamos a hacer todo lo posible para continuar con el mismo conjunto en el certamen que se viene y queremos ver la manera, según cómo se cumplan nuestros objetivos, de pasar al Súper TC2000, ya que esa es la meta del proyecto que pusimos en marcha”, puntualizó.

“Hablamos con Sebastián Martino para seguir juntos, pero aún no lo cerramos formalmente porque veníamos de un año complicado en lo presupuestario, sumado a que yo arranque de cero. Vamos a mantener la misma estructura y la intención es pelear el campeonato para poder subir al Súper TC2000 el año que viene”, se explayó

El actual hombre de la Escudería Fela es claro al momento de hablar de cómo quiere desembarcar a la divisional más tecnológica de Sudamérica. “Quiero hacer hincapié en subirme a un auto rápido. Voy a privilegiar a aquellos equipos que me puedan dar una posibilidad. Todavía no tenemos nada visto porque falta mucho aún y además, la realidad de las estructuras puede cambiar con el transcurso del tiempo. La idea es proyectar el ascenso para el 2022”, explicó.

Por último, Ventana indicó que le gustaría repetir la experiencia que tuvo junto a Honda en 2010. “En el TC2000 debuté en 2006 y estuve hasta 2010, cuando integré el equipo Honda. En aquel momento tuve como compañeros a José María López, Néstor Girolami y Leonel Pernía. Mi intención es volver un poco a como lo hice esa vez y si puedo tener un auto competitivo mejor. Hoy estoy luchando para volver a correr en una de las mejores categorías del país y disfrutar de los últimos años de mi carrera deportiva”, cerró.