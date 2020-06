El Patrón Bermúdez, contundente: “Cuando llegamos, Tevez era un ex jugador”

Mucho se habló y se habla de la continuidad de Carlos Tevez en Boca y entre tantos comentarios, Jorge Bermúdez, del Consejo de Fútbol, dio precisiones al respecto, además de afirmar que quieren la renovación del jugador.

“Con Carlos hemos tenido el profundo respeto que tenemos con todo el plantel. Vale indicar que cuando asumimos el compromiso de estar en el Consejo de Fútbol, Tevez era un ex jugador de fútbol. Venía muy golpeado, no tenía la confianza que se merecía y un protagonismo que no estaba tan claro. Para mucha gente Tevez estaba de salida y nosotros llegamos a darle el puntapié de salida”, dijo el Patrón en diálogo con Líbero.

Y agregó: “Desde su llegada al club, Román habló una sola vez con Tevez, y fue en enero. Le dijo que confiaba en lo que podía hacer pero que necesitábamos el Carlos Tevez real, que disfrutara el fútbol y se comprometa con lo que realmente él podía hacer. Fue tanto el gusto que nos dimos en estos siete partidos que merece la decisión que tomamos de renovarle por un año más”.

Por si quedara alguna duda, Bermúdez fue más allá: “Es el mejor contrato que podemos hacer en la institución hoy en día. Es bueno decir lo pasado, contextualizar el presente y decir por qué se está haciendo una apuesta para que Tevez continúe. Se lo merece porque futbolísticamente entregó lo que se esperaba”.