El “Pato” Di Palma recibió el alta

Patricio Di Palma fue dado de alta en la tarde del lunes, luego de estar internado en el Hospital Santa Francisca de Arrecifes por Coronavirus.

El ex piloto de Turismo Carretea e hijo de Rubén Luis contrajo Covid-19 la semana pasada, y si bien estaba en su casa, debió ser hospitalizado por una leve infección en la base de los pulmones.

“Tuve unos días en que no lo pase bien pero fui mejorando y me fui sintiendo mejor. Saber que mi mamá y mi hija Agustina no se contagiaron me dio enorme tranquilidad. Cuídense mucho y al virus no lo subestimen”, manifestó Patricio en sus redes.