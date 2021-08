El palo de Amor Ameal contra la Conmebol: “A Boca lo sacaron adrede de la Copa Libertadores”

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, afirmó que al club “xeneize” lo “sacaron adrede” de la Copa Libertadores, y consideró que fue porque “era el candidato” a quedarse con el título 2021.

“Yo creo que a Boca lo sacaron de la Copa Libertadores adrede, porque era campeón. Era el equipo a vencer, con Flamengo y Palmeiras. Boca fue superior a Atlético Mineiro”, sentenció el presidente boquense en declaraciones televisivas a ESPN F12, el programa conducido por Mariano Closs.

"BOCA DEMOSTRÓ SER EL MEJOR EN LA COPA", sentenció Jorge Ameal en #ESPNF12. @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/KuciVUTxJn — SportsCenter (@SC_ESPN) August 25, 2021

Boca fue eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores por el conjunto de Belo Horizonte, con sendos 1-0 en los dos partidos, en los cuales el VAR le anuló los dos goles al equipo que entonces dirigía Miguel Ángel Russo.

El último partido disputado en el Mineirao terminó en un escándalo con una pelea entre los jugadores de ambos equipos y allegados en la zona de vestuarios.

🗣️ Ameal en ESPN: "Hablo todos los días con Román, sobre todos los temas. Ahora quieren dividir lo que pasa en Ezeiza con lo que pasa en Brandsen 805". pic.twitter.com/6dm2ProiQ0 — Planeta Boca Juniors (en 🏡) (@PlanetaBoca) August 25, 2021

Desde la dirigencia de Boca se quejaron de la manera en que fue utilizado el VAR y por ese motivo Ameal explicó que a su criterio: “Boca era el campeón. Estoy convencido que fuimos superior al Mineiro y que merecíamos estar en las fases finales”.

“El hilo se cortó por lo más finito. Solo se conocieron partes del video que quisieron mostrar. Las agresiones empezaron en el campo. Fueron estafados en dos oportunidades. En La Bombonera y en Brasil. Boca debería estar en semifinales”, agregó el presidente de la entidad.

Ameal, entre el Consejo de Fútbol, Tevez y Russo

El presidente “xeneize” resaltó el trabajo del Consejo de Fútbol que conduce Juan Román Riquelme, con quien dijo que habla “todos los días”, y se mostró contrario a que desde algún lugar se quiera dividir “lo que pasa en Ezeiza con lo que pasa en Brandsen 805”.

“La responsabilidad es mía en todo, por eso soy el Presidente. Sería muy fácil sacarme la responsabilidad de encima, porque le pegan todos al Consejo, pero yo no soy así”, aseveró.

Ameal también se refirió a la salida de Miguel Ángel Russo de la dirección técnica y a la llegada de Sebastián Battaglia, quien se desempeñaba en la Reserva.

¿Por qué Jorge Ameal no estuvo en Brasil cuando ocurrieron los hechos tras el partido contra Atlético Mineiro? Esto explicó el presidente del Xeneize. @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/ubeFAkEpyg — SportsCenter (@SC_ESPN) August 25, 2021

“Se protegió a Miguel. Todos decían que Miguel ya no tenía que seguir y bueno, se tomó la decisión y se lo protegió. Russo tiene personalidad, no le podés armar el equipo. Con Russo tengo cariño y aprecio. Las decisiones las tomamos en conjunto. Si no estoy de acuerdo, se están haciendo las cosas mal. Boca está en Brandsen 805 y su actividad deportiva está ahí y en Ezeiza”, sentenció.

Luego se refirió a la partida de Carlos Tevez y en ese sentido comentó que el “Apache” sigue siendo “ídolo” de los fanáticos y recordó que el jugador “se retiró en La Bombonera”.

“Nosotros pensamos en Tevez jugador, después si le interesa meterse en la política, problema de él, está en todo su derecho. Me parece bárbaro que esté involucrado en otra faceta política. Román le ofreció el club para que siga trabajando acá. ‘Vení a trabajar al club’ le dijo Riquelme. Si Tevez viene a Boca, tiene un lugar en Boca. El elegirá en qué lugar se siente más cómodo”, agregó.