El padre del Kun Agüero prendió el ventilador y disparó contra Guardiola e Independiente

El padre de Sergio Agüero, Leonel del Castillo, prendió el ventilador disparó contra Pep Guardiola, la dirigencia de Independiente de Avellaneda y pidió con la continuidad en la Selección Argentina.

Cuando del Castillo habló de la posible vuelta de su hijo al club que lo vio nacer, puso en duda esa teoría, ya que hay temas extrafutbolísticos que lo alejarían del Rojo: “No lo trataron bien ni a él, ni a mí, ni a los hermanos. A Mauricio no le quieren dar el pase, a mi me prohibieron entrar al predio. Yo no lo veo volviendo, al menos por ahora”, expresó a radio La Red.

“No sabría decirte si con otra dirigencia volvería. Su intención era hacerlo, pero hubo muchas cosas que pasaron y él está al tanto de todo, habla todos los días con los hermanos y conmigo”, indicó del Castillo.

Agüero inició su carrera en el club de Avellaneda y poco después de conocerse su decisión de dejar Manchester City, se habló de un posible regreso al Rojo.

El papá del Kun Agüero prendió el ventilador. Internet

En ese entonces, el dirigente Héctor Maldonado expresó el deseo de repatriar al “Kun”, pero no se concretó.

Por otra parte, del Castillo aseguró que no le creyó a Josep Guardiola cuando lloró en el último partido de su hijo con la camiseta del Manchester City.

“Mucho no le creí porque nunca lo quiso, él quiere ser el protagonista de todos los equipos”, aseguró.

Y por último aseguró que el “Kun” nunca tuvo una seguidilla de partidos como titular en la Selección Argentina, “nunca tuvo la chance de jugar seis o siete partidos seguidos como titular”.