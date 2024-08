El otro “traidor” de Los Leones de Rio 2016 que puede ganar una medalla estos Juegos Olímpicos

Sin la repercusión mediática que tuvo el caso de Gonzalo Peillat, quien no solo enfrentó a Argentina en los Juegos Olímpicos, sino que gritó su gol en el partido que significó la eliminación de Los Leones, otro campeón olímpico en Rio 2016 representa a otra selección en París 2024.

El 18 de agosto de 2016, junto a Peillat se subió a lo más alto del podio Joaquín Menini, quien ahora podría volver a conseguir una medalla, pero con España, que ya se encuentra en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París.

El argentino defiende los colores del seleccionado español.

Menini comenzó su historia con la selección nacional en 2011, formó parte del plantel campeón en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y del que alcanzó la gloria en los Juegos Olímpicos disputados en Brasil. En 2022, decidió cambiar de camiseta.

Con el nacionalizado alemán, no solo comparte el oro y el cambio de país, si no que se criaron el mismo club: Mitre. Además, el haber enfrentado a algunos manejos que no les gustaba, lo que los alejó de Los Leones.

Su primera citación a la selección de España

El 20 de enero de 2022 se cumplieron tres años del último partido de Menini con la camiseta celeste y blanco y por reglamento ya quedaba habilitado para jugar con otra selección. Y le sonó el teléfono, coincidiendo con el nuevo proceso que atravesaba España.

“El entrenador sabía por gente común que tenía pasaporte, me llamó, me preguntó, lo pensé y lo veía como algo posible. Conocía a chicos que jugaban en la absoluta española, sé que iba a ser serio y hoy en día no me arrepiento para nada”, explicó Menini sobre su decisión de jugar para La Roja.

Ahora, a dos años de su nacionalización, Joaquín Menini puede subirse a un podio con la posibilidad de que se enfrente – otra vez- con Peillat, en el partido por el oro o bien, por el bronce si sus selecciones caén en semifinales.