El mercado de pases de la superliga de básquet Mendoza: así están conformados los equipos para el Clausura 2023

En total, 11 equipos competirán con distintos objetivos en el Torneo Clausura 2023 de la Superliga de Mendoza. Será un torneo muy parejo. El Club Leonardo Murialdo vuelve a la máxima categoría luego de tres años. Por su parte, Andes Talleres y Banco Mendoza, renunciaron a sus plazas y descendieron al Nivel DOS. Sin embargo, ambos clubes tenían en el Nivel UNO sus planteles B, por lo cual, jugarán la principal categoría de ascenso.

Primera Fase: jugarán todos contra todos a una sola rueda. Clasificación del 1 al 11.

CLAUSURA 2023. SUPERLIGA. Y LLEGÓ EL PRIMER JUGADOR DE ESTADOS UNIDOS AL TOMBA. Hace instantes, pisó suelo mendocino el alero CARSON NEWSOME, flamante incorporación de @ClubGodoyCruz pic.twitter.com/9Yq4VADp43 — Salto Inicial (@Salto_Inicial) August 8, 2023

Segunda Fase: los equipos clasificados del 1 al 6 puesto jugarán la zona CAMPEONATO. Los otros cinco equipos, jugarán la zona RECLASIFICACIÓN. Jugarán por grupo, todos contra todos a dos ruedas. TODOS ARRASTRAN EL 100 % DE LOS PUNTOS DE LA PRIMERA FASE.

En la zona campeonato: quedarán ubicados del 1 al 6. En la zona Reclasificación: el primero y el segundo, se meterán en playoffs y ocuparán el puesto 7 y 8. El equipo que termine 9 se despedirá del certamen. Los equipos que finalicen en el 10 y 11 lugar, jugarán una serie reválida al mejor de tres. El ganador mantiene categoría. El perdedor, jugará reválida con el subcampeón del Nivel DOS. Por lo tanto, este CLAUSURA, NO HABRÁ DESCENSO DIRECTO.

Cuartos de final: jugarán al mejor de tres con ventaja de localía: 1 vs. 8; 2 vs. 7; 3 vs. 6 y 4 vs. 5.

Los ganadores pasarán a semifinales. Las llaves no están predeterminadas. Siempre jugará el mejor ubicado contra el peor ubicado.

Luego, llegará la gran final al mejor de tres partidos. El campeón, jugará la final del año contra Rivadavia Básquet, campeón Apertura 2023.

MERCADO DE PASES. SUPERLIGA. Vuelve una gloria del club. Un hijo pródigo. Un verdadero campeón. Nicolás Seone es nuevo jugador de @rivadaviabasket pic.twitter.com/Se9Q4J3ZHj — Salto Inicial (@Salto_Inicial) August 3, 2023

El plantel de la Asociación Civil Rivadavia Básquet

Bases: Juan Cruz Sosa; Lautaro Escribano; Tomás Ludueña; Leonardo Solis.

Escoltas y aleros: Guido Francese; Matías Buenanueva; Franco Minelli; Lautaro Arce, Bruno Gordillo; Renzo Gordillo; Alvaro Gomez; Agustin Vergara.

Internos: Khalil Adaro; Juan Cruz Cano; Nicolás Seoane; Valentín Simondi; Santiago Alemanno; Matias Alemanno; Laureano Zalio.

Entrenador: Fernando Ronco.

El plantel de Atenas Sport Club

Bases: Agustín Benito; Lautaro Picciotto; Diego García.

Escoltas y aleros: Rodrigo Lavezzari; Giuliano Ponti; Abel López; Franco del la Peña; Diego Maranesi; Joaquín Gsponer; Freddy Marín.

Internos: Julián Maschke; Matías Estalles; Pablo Rizzo; Matías Bragagnolo.

Entrenador: Mauricio Pedemonte.

El plantel del Club Mendoza de Regatas

Bases: Gabriel Rivero; Juan Cruz Martínez; Gerómino Caín.

Escoltas y aleros: Jeremías Bustos; Alejandro Villa; Alejo Sánchez; Lorenzo Cantale; Emiliano Boiza; Marcos Sampedro; Nicolás Viola.

Internos: Howard Wilkerson; Nicolás Tapia; Martín Irrutia; Franco Radich.

Entrenador: Martín Ramos.

El plantel de la Asociación Deportiva Anzorena

Bases: Nicolás Aguilera; Alvaro Muñoz; Luis Pulenta.

Escoltas y aleros: Matías Jaimes; José Azuaje; Ignacio Garitaonandía; Mariano Ortiz; Maximiliano Cañete; Matías Nicastro.

Internos: Leonardo Diaz; Nahuel Basualdo; Bruno Lázzaro; Federico Bonini; Bruno Campos; Nicolás Da Viá; Juan Da Viá.

Entrenador: Ary Rodríguez.

El plantel del Club Israelita Macabi

Bases: Gaspar Rosales; Luciano Introna; Franco Galloneto.

Escoltas y aleros: Maximiliano Ríos, Andrés Berman; Renzo Castellino; Franco Gobbo.

Internos: Matías Sandes; Santiago Agüero; Gonzalo Sanchez; Valentín Murcia.

Entrenador: Pablo Moyano.

El plantel de la Unión Deportiva San José

Bases: Lucas Rubia; Ulises Vázquez.

Escoltas y aleros: Gastón Guevara; Leandro Lincheta; Rodrigo Funes; Joaquín Prato; Joaquín Olmedo; Yago Prato.

Internos: Facundo Rubia; Ezequiel Denti; Pablo Zogbe; Ignacio Mignani.

Entrenador: Fernando Santalucía.

El plantel de la Municipalidad de San Carlos

Bases: Matías Espeleta; David Ferreyra; Jair Palma; Ignacio Fagetti; Julio Serven.

Escoltas y aleros: Mateo Scanio; Ignacio Moreno; Christian Paez; Jeremías Latorre; Juan Buche; Amir Micames

Internos: Leonardo Montivero; Hernán Acuña; Máximo Di Lernia; Luca Bonavetti; Leonardo Sanabria.

Entrenador: Heber Jira.

El plantel del Atlético Club San Martín

Bases: Nahuel Marchetti; Ignacio Montaldi.

Escoltas y aleros: Brandon Scott; Mitch Marlmestein; Valentín Sarfati; Rodrigo Griffa; Pablo Cano.

Internos: Elías Del Ponte; Tomás Ferlaza; Tiago Carrasco.

Entrenador: Israel Alvaro.

El plantel de la Municipalidad de Junín

Bases: Mariano Gutiérrez; Ignacio lanzavecchia

Escoltas y aleros: Lautaro Baduí; Lorenzo Alaniz; Omar Calderón; Benjamín Maza; Facundo López; Emiliano Dengra; Santiago Montaldi; Víctor Cortez; Rodrigo Manzanares.

Internos: Jonathan Zavate; Tomás Colombo; Joaquín Cansobre; Alejo Campiña.

Entrenador: Germán Jorge.

El plantel del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba

Bases: Joaquín Scale; Agustín Mauras.

Escoltas y aleros: Agustín Marino; Genaro Corzo; Santiago Pérez; Carson Newsome; Lucas Müller; Nicolás Tobares;

Internos: Agustín Paparini; Gonzalo Tokic; Cristian Velazquez; Brian Krsul.

Entrenador: Sergio Peralta.

El plantel del Club Leonardo Murialdo

Bases: Carlos Moreno; Iván Lier; Franco Mattei.

Escoltas y aleros: Agustín Cichinelli; Facundo Nesci; Luca Mattei; Bruno Mattei; Nicolás Valdivia; Javier Cebollada; Tomás Valdivia.

Internos: Denis Greco; Mauro Greco; Martín Calderón Martín; Franco Argañaraz; Juan Cruz Santanciero.

Entrenador: Fernando Minelli.

