El mendocino Valentin Castellanos se sinceró sobre su chance de llegar a River

El futbolista cuyano, Valentín Castellanos, quien se destaca como goleador en el New York City de la MLS, agradeció al club River Plate la gestión y el interés por contratarlo, pero señaló que “tienen que llegar a un acuerdo” entre su club y la entidad de Núñez para que se concrete el pase.

“Si bien lo dije en enero, no depende de mí. Tienen que llegar a un acuerdo los clubes. Cuando River estuvo interesado fuerte, te das cuenta lo que es el mundo River. La gente es muy profesional”, añadió en dialogo con TYC Sports.

Valentín Castellanos, el mendocino que la rompe en la MLS y sería convocado a la Selección

“Con el club me tengo que sacar el sombrero. Estuvieron dispuestos desde el primer momento. Ahí te das cuenta en qué lugar está River institucionalmente”, dijo el codiciado delantero argentino, nacido en Mendoza y surgido en la Universidad de Chile.

Sobre el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, Castellanos reconoció que le gusta “cómo juega. Es el mejor equipo. Me gusta ver mucho futbol argentino. No quería ilusionar mucho a los hinchas de River, pero pasó eso y me salió”.

Respecto del interés de clubes ingleses como el West Ham y Leeds United, Castellanos fue cauto al señalar que “ahora, a tratar de jugar lo máximo posible. Si se tiene que hacer alguna negociación, le puedo abrir las puertas a cualquiera”.