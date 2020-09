El mendocino Pandolfino llega afilado a San Pablo

Este fin de semana en la ciudad de San Pablo, Brasil, en el circuito de Interlagos se correrá la tercera fecha del Campeonato Brasileño de Super Bike de motociclismo que tiene entre sus participantes al mendocino Franco Pandolfino, que está liderando el campeonato de escola en la categoría Súper Sport 600.

El piloto cuyano viene de ganar la segunda fecha en el trazado de Goianoa, donde se impuso de punta. En tanto que, en la primera fecha corrida en el circuito paulista, terminó en la tercera posición lo que le permite liderar el certamen cómodamente.

El piloto mendocino Franco Pandolfino está listo para el campeonato Superbike en el circuito de Interlagos en Brasil. Gentileza

Pandolfino integra el equipo de Beto Auad, el RXP Team de Santiago del Estero y tiene la asistencia mecánica del Racing Qatar y viajó a fines de agosto a Brasil, donde se ha instalado y piensa correr las 8 fecha habilitadas por el gobierno de San Pablo.

Con algunas reformas en su máquina en la tarde de hoy, Pandolfino realizó entrenamientos donde mejoró los tiempos: “Estamos muy bien, he estado entrando durante estos días y llegamos bien a la carrera. Muy contento de poder estar al frente del campeonato, algo que realmente no me esperaba, ya que he venido a sumar experiencia a este certamen y bueno, la verdad que todo se ha dado mucho mejor de lo esperado. Hoy, probamos la moto que sufrió algunas modificaciones e hice muy buenos tiempos, mejor que los de la vez anterior, pero sí me he estado acostumbrando a la moto, le han puesto pedaleras, manillares, el carenado nuevo y estoy adaptándome a estos cambios. Pero nos ha ido muy bien”, comentó Pandolfino, tras su llegada a San Pablo.

Respecto al triunfo en su segunda presentación comentó. “La verdad es que fue una victoria increíble, que ni yo me la imaginaba. Este viernes tendremos tres tandas de entrenamientos y el sábado la clasificación”, esperamos mantener el mismo nivel que hemos tenido hasta el momento", contó desde Brasil el piloto.

El domingo, las finales de la categoría están programadas para las 15, aproximadamente, y serán emitidas por Youtube.