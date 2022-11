El “mendo-mexicano” Rogelio Funes Mori: “Sería un sueño hacerle un gol a Argentina en el Mundial”

Rogelio Funes Mori tiene muy claro que fue durante el campeonato de Francia 1998 cuando comenzó a soñar con marcar un gol en una Copa del Mundo. El “Mellizo’' Funes Mori podría hacer realidad ese sueño el próximo sábado, pero podría hacerlo contra el país donde nació. México, la selección que ahora representa, enfrentará a Argentina en un partido clave para ambos dentro del Grupo C del Mundial de Qatar.

El delantero nació en Mendoza, Argentina, pero se naturalizó mexicano en junio del año pasado. ”Recuerdo un partido Francia-Italia (en 1998), ahí fue donde más pude ver el Mundial’', dijo Funes Mori. “Ahí pensé que sería lindo jugar uno, ahora estoy cerca’'. En el fútbol argentino, Funes Mori debutó con River Plate en 2009. Dio al salto a Europa con el Benfica portugués por una temporada y después pasó por el Eskisehirspor turco para otra.

Desembarcó en México con el Monterrey para el verano de 2015. El “Mellizo’' se convirtió en el goleador histórico de los Rayados, autor de 139 tantos. Luego de recibir sus papeles como mexicano, debutó en el Tri en la Copa de Oro de 2021 cubriendo al lesionado Raúl Jiménez. Funes Mori marcó tres goles en seis partidos en ese torneo. Ese mismo año marcó dos goles más con la selección mexicana y acumula seis en 16 encuentros.

Su llegada a la selección fue criticada por muchos analistas que prefieren que el equipo sea sólo integrada por jugadores nativos. ”Sólo se les exige a los buenos jugadores’', dijo Funes Mori sobre las críticas. “Es una exigencia importante, pero eso es lo que me ha traído a la selección y quiero mostrar que puedo dar mucho más’'. En 17 Copas del Mundo, México ha utilizado a un puñado de jugadores no nacidos en el país.

Los argentinos Gabriel Caballero (Corea del Sur y Japón 2002) y Guillermo Franco (Alemania 2006 y Sudáfrica 2010); el brasileño Antonio Naelson (Alemania 2006), el cubano Jorge Romo (Brasil 1950, Suiza 1954 y Suecia 1958) y el español Carlos Blanco (1954 y 1958).A Qatar 2022, Funes Mori arribó en competencia por el puesto de centro delantero con Jiménez y con Henry Martín, quien fue titular ante Polonia.”Lo que me no me ha dejado expresarme en cancha son las lesiones, pero estoy tranquilo, eso es lo primordial’', dijo Funes Mori.

El “Mellizo’' estuvo en duda para ser elegido debido a lesiones. En los dos torneos de este año se lesionó el muslo derecho y sólo participó en 16 partidos y marcó siete goles. Con la selección apenas suma un tanto en el año.”En lo que me toque estar quiero hacerlo de la mejor manera, lo más importante es estar bien físicamente’', agregó el delantero. Esa oportunidad de mostrarse y justificar su llamado podría ser el sábado ante su país de nacimiento porque Jiménez no está aun al 100 por ciento y Martín no generó peligro ante Polonia.

El partido siguiente es importante porque el equipo que pierda probablemente quedará fuera de la Copa del Mundo. Aunque jugar ante su país de nacimiento no fue algo que pudo imaginarse cuando era un pequeño, Funes Mori tiene muy claro lo que haría si logra marcarle a los argentinos el próximo sábado. ”Seguramente (festejará) con un grito alocado, sería un sueño para mi hacer un gol en un Mundial y hacerlo ante Argentina sería muy lindo’', afirmó el atacante. “Los sueños están para cumplirse, pero lo más importante es primero soñar’'.