El mejor futbolista de la historia, según Franco Colapinto: “No me siento a su nivel”

El joven piloto argentino Franco Colapinto, quien a sus 21 años ya es una figura emergente en la Fórmula 1, no duda cuando le preguntan quién es el mejor futbolista de todos los tiempos.

Franco Colapinto

En varias entrevistas recientes, el piloto dejó clara su admiración por el capitán de la selección argentina, dejando entrever una conexión que va más allá del deporte.

“Messi es el mejor de la historia”

Durante su participación en el podcast The Fast and the Curious, Colapinto fue contundente: “Siento que Messi es el mejor futbolista de la historia. Me encantaría conocerlo en algún momento”.

Lo curioso de la situación es que, al ser comparado con Messi por su talento y su rol como representante argentino en un deporte global, Franco fue claro: “Cuando la gente me habla de Messi y me compara, siento que no estoy a su nivel. Es el mejor del mundo, logró tantas cosas. Yo solo intento hacer lo mejor posible en la Fórmula 1″.

Lionel Messi

Un ídolo desde la infancia

La conexión de Franco con Lionel Messi no es nueva. Según contó en varias entrevistas, creció admirando al número diez.

“Leo ha sido mi ídolo desde que era muy chico. Ha hecho tanto por nuestro país”, explicó el piloto.

Lionel Messi

Esa admiración quedó plasmada en mayo de este año, cuando Colapinto compartió un video agradeciendo a Messi por un regalo especial: una camiseta autografiada de la selección argentina.

“Gracias por esta camiseta. Como ven, me trajo mucha suerte hoy. Tiene la firma del mejor del mundo, el campeón del mundo. Esta camiseta ya la voy a mandar a encuadrar porque es un orgullo tenerla”, dijo emocionado tras ganar en la Fórmula 2 en Imola.

El encuentro pendiente

Aunque todavía no se conocen personalmente, el vínculo entre Colapinto y Messi parece estar en construcción.

Según reveló Aníbal Colapinto, padre del piloto, “Con Leo no se conocieron personalmente, pero ya estuvieron hablando y se deben un almuerzo”. Incluso, se supo que Bizarrap, el reconocido productor musical, actuó como intermediario entre ambos.

El productor, quien también colaboró en reunir fondos para que Franco pudiera competir en la Fórmula 2 y luego ingresar a la Fórmula 1, fue clave para acercar al piloto y al crack del fútbol mundial.