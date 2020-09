El Malvinas tendrá retoques para la Copa América

Falta poco menos de un año, pero en medio de la pandemia del Covid-19 y de la reorganización de competencias en Sudamérica, los organizadores de la Copa América 2021 que se jugará en nuestro país y Colombia, no quieren dejar nada librado al azar. Son muchas las cuestiones que se vienen conversando en los últimos tiempos y una de ellas tiene que ver con el coronavirus, por si el mismo perdura para cuando la pelota comience a rodar. Entonces, dentro de ese marco de incertidumbre, ayer se produjo una viodeconferencia entre Federico Chiapetta (Subsecretario de Deportes de la provincia) y la Ministra de Turismo; Mariana Juri, con Claudio Tapia (titular de AFA), Alejandro Domínguez (Presidente de la Conmebol) y Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deportes de la Nación. Según se supo, se trataron temas relacionados a la planificación y logística de un torneo que tendrá tres encuentros de fase de grupos en el Malvinas Argentinas, y en la misma los funcionarios de Rodolfo Suárez presentaron oficialmente el coloso provincial, tal como lo habían hecho hace un tiempo con un material multimedia. Al mismo tiempo, desde el ente que rige los destinos del fútbol en Sudamérica pidió hacer “mejoras” en la infraestructura: cartel electrónico, ingresos, lugares vip e iluminación, entre otros.

“Será una inversión importante que tenemos que hacer. En un momento, se pensó en una cifra que oscilaba entre los 60 y 70 millones de pesos a valores de hoy, pero esa cifra será superior por los valores del dólar. Entonces planteamos la posibilidad de que la suma total se afronte entre todos los involucrados”, nos contó Chiapetta. Al ser consultado sobre si desde la Asociación del Fútbol Argentino o bien desde el Gobierno nacional pueden sumarse a esa ‘colecta’, el Subsecretario manifestó: “En un principio el gasto corre por parte de Mendoza y la Conmebol. Obviamente que si viene una ayuda extra será bienvenida, y seguramente lo vamos a plantear en una futura conversación. Lo que pasa es que en este tipo de contactos siempre quedan cosas por decir, entonces vamos a ir dialogando semanalmente para seguir achicando los plazos, aunque de tiempo estamos bastante bien”.

“Tenemos un estadio que es conocido, pero que necesita mejoras para adaptarse más a lo que es el fútbol internacional. Quizás que cuando se restablezcan los vuelos internacionales alguna comitiva de la Conmebol vuelva a Mendoza para terminar de definir cuestiones del Malvinas y lugares de entrenamientos”, cerró Chiapetta, tras el cónclave del que también formaron parte otros dirigentes de la Confederación Sudamericana, como Gonzalo Belloso (Secretario General Adjunto), Hugo Figueredo (Director de Competiciones de Selecciones), Leila Rachid (Jefa de protocolo) y Fátima González (Gerente de Contratos y Departamento Jurídico).

LOS ENCUENTROS EN MENDOZA

Día Hora Partido

12/06 19 Paraguay vs. Bolivia

15/06 19 Chile vs. Bolivia

18/06 19 Uruguay vs. Chile

Un torneo que pasó a ser prioridad para Lionel Messi

Aquella dolorosa caída frente a Alemania en la final del Mundial 2014 (Brasil) fue el resultado más duro en la carrera de Messi. Aunque no el único con la camiseta de la Selección Argentina. Cuatro años después, en Rusia, la deuda quedó lejos de saldarse, con un equipo que no pasó de los octavos de final, donde fue eliminada con Francia (poserior campeón). Y como la próxima cita ecuménica de Qatar 2022 se posiciona tan adelante en el tiempo, La Pulga no parece haber decidido, de momento, no depositar ahí sus energías. Por eso está ilusionado con la Copa América 2021, una competencia que debía disputarse este año, pero que fue suspendida a raíz de la pandemia del coronavirus.

Las finales perdidas en las ediciones 2015 y 2016 de la Copa América son otras heridas que no sanaron, pero Messi recuerda con especial dolor la segunda derrota contra Chile, por penales, en el Metlife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos). De hecho, su imagen luego de fallar su penal, lucía desbordada. Entonces el torneo subcontinental que se avecina y que se jugará el próximo año -del 11 de junio al 10 de julio- en Argentina y Colombia, se presenta como uno de los grandes desafíos de su carrera.

El capitán del seleccionado y Barcelona de España está convencido que Lionel Scaloni está haciendo un trabajo maravilloso al frente del equipo y cree que se merece la confianza del grupo donde se destacan Giovanni Lo Celso, Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Rodrigo de Paul, entre otros. Y justamente Messi ve con muy buenos ojos a ese grupo de jugadores, que trajo aire fresco a la Selección.Día Hora Partido Estadio

LA PRIMERA FASE DE ARGENTINA

Día Hora Partido Estadio

11/06 20 Argentina vs. Chile Antonio V. Liberti

15/06 22 Argentina vs. Uruguay Mario A. Kempes

19/06 20 Argentina vs. Paraguay Antonio V. Liberti

22/06 22 Australia vs. Argentina Antonio V. Liberti

27/06 20 Bolivia vs. Argentina Único de La Plata