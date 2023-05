El Malvinas Argentinas festeja 45 años con un nuevo Mundial: el primer nombre y la historia escrita en su césped

El 14 de mayo último, el estadio mundialista Malvinas Argentinas festejó sus 45 años. ¡Y qué mejor manera de festejarlos que albergando el tercer mundial de fútbol que se disputará en su césped! Porque a partir de las 15 del domingo, cuando comience el partido entre República Dominicana y Nigeria por la primera ronda del Mundial Sub 20 Argentina 2023, el Malvinas Argentinas se convertirá en un escenario récord: será el único estadio de América del Sur donde se habrán disputado partidos correspondientes a 3 mundiales de fútbol distintos organizados por la FIFA.

El Malvinas Argentinas fue construido en la previa del Mundial de 1978. Inicialmente llevaba otro nombre, ya que bautizado como “Estadio Ciudad Mendoza” y fue el escenario de 6 partidos en ese mundial. Luego, en el Mundial Sub 20 de 2001 -y ya con el nombre actual-, se disputaron 8 partidos en el lugar, mientras que entre este domingo y el martes 30 de mayo se jugarán otros 14 partidos mundialistas más.

El Malvinas Argentinas festeja 45 años: el primer nombre, los mundiales que vivió y la historia escrita en su césped. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Además de los mundiales, el Malvinas Argentinos ha sido escenario de distintos espectáculos -deportivos y no-, que incluyeron desde partidos de fútbol locales e internacionales hasta una edición austera de la Fiesta de la Vendimia.

“Estadio Mendoza”, el primer nombre del estadio

“Estadio Ciudad de Mendoza” fue el nombre con que se bautizó al estadio cuando fue inaugurado el 14 de mayo de 1978 ante casi 50.000 personas.

Un amistoso entre el Seleccionado de Mendoza y el Seleccionado de San Rafael (triunfo 3 a 1 para los del Sur) marcó lo que fue el partido inaugural en el imponente estadio ubicada en la parte alta del Parque General San Martín. Y con ese encuentro comenzó a tejerse gran parte de la historia del fútbol grande en Mendoza.

La construcción del “Ciudad de Mendoza” había comenzado en 1976, y quien decidió y comandó la obra fue el Ente Autárquico Mundial ‘78, creado por la Junta Militar y que, además, había definido las sedes que tendría el Mundial que se disputaría dos años después en Argentina. Inicialmente, la idea era aprovechar algunos de los estadios de los clubes mendocinos ya existentes, pero luego de una inspección se decidió construir un estadio desde cero.

El Malvinas Argentinas festeja 45 años: el primer nombre, los mundiales que vivió y la historia escrita en su césped. Foto: Archivo.

El lugar elegido fue el entonces autódromo de Mendoza -que fue erradicado del lugar-, al pie del Cerro de la Gloria. La obra -ejecutada casi en su totalidad en 1977- incluyó los caminos de acceso, las playas de estacionamiento, una cancha auxiliar de entrenamiento, tendidos eléctricos y redes cloacales y de agua, entre otras obras complementarias.

En 1982, cuatro años después del Mundial en Argentina y tras la Guerra en el Atlántico Sur, el estadio mundialista mendocino cambió su nombre por Malvinas Argentinas.

Una posta de lo que supo ser el Malvinas Argentinas. Foto: Archivo.

El Mundial 78 en Mendoza y el gol 1.000 en la historia de los mundiales

El 3 de junio de 1978, en el por entonces “Estadio Ciudad de Mendoza”, se jugó el primer partido correspondiente al Mundial de Fútbol en sede mendocina. La provincia fue sede del Grupo D, por lo que Perú, Países Bajos, Escocia e Irán jugaron en el campo ubicado en el Parque San Martín.

El partido inaugural entre Países Bajos e Irán fue triunfo por 3 a 0 para la selección europea, quien se consagraría subcampeona del Mundial tras perder contra Argentina en la final.

El 11 de junio de 1978, en el estadio mendocino se marcó un hito que quedaría en la historia de los mundiales: se convirtió en el escenario el gol número 1.000 desde el primer juego en Uruguay 1930. El delantero neerlandés Rob Rensenbrink convirtió de penal a los 34 minutos del primer tiempo el gol 1.000, aunque el triunfo fue para el rival de la selección naranja aquella tarde, Escocia, quien ganó 3 a 2.

Las novedosas torres de iluminación fueron grandes protagonistas en el flamante estadio mendocino. Y es que si bien los partidos se jugaron cerca de las 16, la exigencia era que tuvieran luces artificiales. En todo el mundo, el Mundial del ‘78 se vio a color, aunque a Argentina la TV color llegó en 1980.

El Mundial Sub 20 de 2001, los Torneos de Verano y la Selección mayor

Luego del Mundial de 1978, y ya con el nombre Malvinas Argentinas, el estadio mundialista fue escenario de momentos históricos para el fútbol en Mendoza. En 1994 comenzaron a disputarse las Copas de Verano (torneos amistosos) que trajeron en temporada estival a los equipos más grandes del fútbol argentino a jugar en el césped del Malvinas.

Un año antes, en 1993, Argentinos Juniors había alcanzado un acuerdo para jugar los partidos de la Liga Argentina también en el Malvinas, lo que había traído a Boca, River, San Lorenzo y otros equipos a jugar a Mendoza “por los puntos”.

El Mundial de Fútbol Sub 20 de Argentina en 2001 -que tuvo a la selección celeste y blanca como campeona- también encontró en el Malvinas una de sus sedes. En aquella ocasión, las selecciones de Ucrania, Estados Unidos, China, Chile, Paraguay y República Checa jugaron otros partidos en el mundialista mendocino.

Mundial Sub20 en Argentina: en 2001, las entradas de los partidos en Mendoza decían “Estadio Islas Malvinas”. Foto: Twitter @jammza

Durante ese campeonato, en las entradas de los partidos que se jugaron en Mendoza, se leía claramente “Estadio islas Malvinas”, por lo que la FIFA no tuvo reparos en ese momento para que se incluya el nombre de las islas, aunque no se incluyó el “Argentinas”. Esto fue tema de conversación hace algunas semanas, cuando se instaló el rumor de que la FIFA había pedido que se cambie el nombre del Malvinas Argentinas. Y aunque esto no llegó ni a pedirse, en la web de la FIFA se habla de “Estadio Mendoza”, de la misma manera que en San Juan, Santiago del Estero y La Plata se identifica a los campos de juego con el nombre de cada ciudad.

Luego del ascenso de Godoy Cruz Antonio Tomba a Primera División, el Tomba hizo del Malvinas su cancha para jugar de local. Fue en el Malvinas Argentinas donde el Tomba jugó, además, los partidos por la Copa Libertadores en sus ediciones 2011, 2012, 2017 y 2019, además de la Copa Sudamericana en 2011 y 2014. También en las categorías de ascenso han jugado otros equipos mendocinos como Gimnasia y Esgrima, Huracán Las Heras, San Martín, Deportivo Maipú e Independiente Rivadavia.

La Selección Argentina de fútbol mayor también ha disputado partidos y torneos en el estadio. Por las Eliminatorias Sudamericanas para los mundiales de fútbol, en 2012 y en 2016 la albiceleste enfrentó en el Malvinas Argentinas a su par de Uruguay, ganando ambos partidos. También Chile jugó de local en la previa del Mundial de Italia 1990 en el estadio mendocino.

El Malvinas Argentinas festeja 45 años: el primer nombre, los mundiales que vivió y la historia escrita en su césped. Foto: Archivo Los Andes.

En 2011, además, el “Malvinas Argentinas” fue escenario de algunos partidos de la Copa América que se jugó en el país. En Mendoza jugaron Uruguay, Chile, México y Perú algunos de sus partidos correspondientes a la primera ronda, mientras que se disputó la semifinal entre Paraguay y Venezuela-.

El Malvinas Argentinas festeja 45 años: el primer nombre, los mundiales que vivió y la historia escrita en su césped. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

El histórico concierto de Amnistía Internacional

Por fuera del fútbol, el “Malvinas Argentinas” también ha sido escenario de distintos eventos que quedaron en la historia de Mendoza. El 14 de octubre de 1988, Amnistía Internacional celebró un histórico concierto en el estadio mundialista. La intención inicial era que la sede fuese Santiago (Chile) y para denunciar las violaciones de los Derechos Humanos en el país vecino (gobernado por entonces por Augusto Pinochet).

El Malvinas Argentinas festeja 45 años: el primer nombre, los mundiales que vivió y la historia escrita en su césped. Foto: Archivo Los Andes.

“Human Rights Now” fue el nombre del concierto, que tuvo, además, su edición en Buenos Aires. Pero Pinochet no autorizó que el recital se hiciera en la capital chilena, por lo que los organizadores decidieron hacerlo en la ciudad argentina más próxima a Santiago. Y así fue como Mendoza fue la sede elegida. Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Sting, Tracy Chapman, León Gieco, Los Prisioneros e Inti Illimani -entre otros- tocaron en el Malvinas Argentinas ante 30.000 personas.

El día en que la Vendimia se mudó al Malvinas Argentinas

El 3 de marzo de 2002, en una Argentina golpeada por una de las mayores crisis políticas, institucionales, económicas y sociales de los últimos años, Mendoza celebró su Fiesta Nacional de la Vendimia.

Con muy poco presupuesto, en lugar de preparar el teatro griego Frank Romero Day, se eligió al estadio Malvinas Argentinas como escenario para la fiesta. La reina fue María Noelia Blanco, de Tupungato.

También para el Rugby

Luego de que se incorporara a Los Pumas para la disputa del torneo internacional Rugby Championship, el Malvinas Argentinas también se convirtió en escenario de algunos de los partidos más importantes de esta disciplina.

El Malvinas Argentinas festeja 45 años: el primer nombre, los mundiales que vivió y la historia escrita en su césped. Foto: Archivo Los Andes.

En 2012, 2013, 2014, 2015 y 2017 Los Pumas recibieron en Mendoza y por el Rugby Championship a las selecciones de Sudáfrica y Australia en distintas oportunidades. Este año, Los Pumas recibirán en Mendoza a Nueva Zelanda.