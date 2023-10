El luto que envuelve a River: falleció un integrante muy importante del plantel

River logró un gran triunfo este domingo 1-0 ante Talleres y lo que debería ser alegría tomó un gusto agridulce, debido a que la familia millonaria sufrió la pérdida de un importante miembro del plantel.

Se trata del fallecimiento de Diego Riberi, preparador físico que integraba el cuerpo técnico de Martín Demichelis. Recordemos que este profesional venía atravesando un momento muy delicado de salud desde hace unos meses.

Diego Riberi, preparador físico del plantel profesional, falleció tras una larga lucha ante una cruda enfermedad.

Además, había sido uno de los elegidos por el plantel de River para levantar el último trofeo de la Liga Profesional junto a Elías Gómez, quien sufrió el fallecimiento de sus familiares en un accidente.

Diego Riberi, PF de River falleció este lunes

Así fue el homenaje que River le hizo a Diego Riberi

En el medio de la consagración del último campeonato de River, el profe Riberi y Elías Gómez fueron los designados por el capitán Enzo Pérez para levantar el trofeo del último título que conquistó el Millonario, luego de vencer a Racing en el Monumental a fines de julio.

En ese entonces y con los ojos llenos de lágrimas, Riberi habló ante los micrófonos de TNT Sports durante la vuelta olímpica del plantel que dirige Martín Demichelis y no ocultó su emoción por este reconocimiento.

“Haber levantado la copa es indescriptible, no tengo palabras que describan esta situación. Me toma de sorpresa, fue un accionar del plantel y eternamente agradecido por el gesto del capitán y de todos. River es una familia y se transmite día a día. En el momento que me toca pasar a mí realmente se nota. Me emociono, es muy fuerte todo esto, salir campeón con River, con amigos, con mi amigo de toda la vida que es Flavio Pérez”, dijo este preparador físico luego de la consagración.

En la mañana de este lunes, las redes sociales de River se despidió del Riberi con un profundo mensaje: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Diego Riberi, preparador físico del plantel profesional, y acompañamos a sus seres queridos en estos momentos de dolor”, expresaron desde el perfil oficial del Millonario en X.

El mensaje de despedida de la cuenta oficial de River

