El Lobo va en busca de un volante central

La oferta fue demasiado tentadora y Gimnasia y Esgrima se quedó sin uno de sus puntos más altos durante la frustrada temporada de la Primera Nacional. Iván Ramírez acordó su vínculo con Central Córdoba de Santiago del Estero y así hará su estreno absoluta en la máxima categoría del fútbol nacional. Mientras, la dirigencia mensana comenzó a buscar quien será el reemplazante del “5″.

La noticia no agarró de imprevisto a los directivos. El propio Fernando Porretta, presidente de la entidad, admitió que hace unos días sabía que el jugador no iba a continuar. Es que el jugador le había admitido en una de las últimas reuniones, cuando Gimnasia mejoró la oferta inicial de renovación, que si aparecía una oferta de Primera División, iba a aceptarla. Ante ello, junto al cuerpo técnico decidieron conformar una lista de posibles reemplazos.

Mientras, el volante central se despidió de mundo “mensana” y admitió que le costó tomar la decisión, pero “es un salto importante”. “Quiero sacarle el máximo provecho”, confió Ramírez, quien se encuentra en la provincia y debe viajar a Buenos Aires a rescindir el contrato que lo une con Flandria. Recién ahí podrá estampar la firma que lo unirá con el club santiagueño.

“Hoy me toca despedirme de un lugar donde me han hecho sentir de la mejor manera tanto a mi como a mi familia. Quiero agradecer a todos los que forman parte del club: hinchas, directivos, cuerpo técnico, cuerpo médico, utilero y, sobre todo, a mis compañeros; maravillosas personas. Me llevo lo mejor de cada uno y les deseo el mayor de los éxitos, nadie imaginaba que iba pasar todo esto y justo en un buen momento del equipo. Se los va extrañar”, posteo el volante en su red social de Instagram.

Mientras, Porreta, que también admitió estar en la búsqueda de un delantero, confió: “Ya venimos hablando con Diego (Pozo) sobre algunos posibles reemplazos. Aún no hemos cerrado nada, pero venimos conversando con ellos; incluso ayer estuve hablando con uno. Veremos en los próximos días que definimos”.

Los dirigentes saben que no hay apuro, que el fútbol por ahora sigue en stand by y lo que la semana pasada era una certeza, hoy no es tal.

La decisión de Porretta es conformar un plantel que se pueda sostener por “dos o tres años”, tal como declaró el presidente en una reciente entrevista.

Hoy continúan en el plantel Tomás Marchiori, quien tiene ofertas de equipos de Primera División; Ramón Lentini, Cristian Llama, Diego Mondino, Leandro Aguirre y Renzo Vera, entre los jugadores más destacados. Además, cuenta con un proyecto formativo que ya le valió varios juveniles en el equipo principal.

Cómo siguen las negociaciones

Además de la salida de Ramírez, la dirigencia está abocada a renovar el vínculo de algunos jugadores cuyo contrato venció a finales de junio. En algunos casos, las negociaciones están avanzadas, aunque en otros todavía no hay nada definido.

Las charlas con la directiva de San Lorenzo son intensas y tienen que ver con dos jugadores: el lateral derecho Alejandro Molina y el delantero Gonzalo Berterame.

La situación de ambos es bien distinta. El defensor se quedó en Mendoza realizando la cuarentena y ya dejó en claro que quiere seguir un año más en el Lobo. “Estamos conversando”, dijo Porretta ante la consulta por el lateral.

La situación del delantero es bien distinta. Si bien Berterame también pertenece a San Lorenzo, el mandamás blanquinegro ni siquiera mencionó el nombre del jugador en las charlas que mantuvo con sus pares azulgranas. “En las próximas horas habrá un pedido y buscaremos cerrar su continuidad”, confiaron.

También negocian por un nuevo préstamo de Brian Alferez, quien pertenece a Godoy Cruz. Aunque muchos lo daban por hecho, las dirigencias no llegaron a un acuerdo aún.

Iván Ramírez seguirá su carrera en Central Córdoba de Santiago del Estero. Ya se despidió y viaja la semana que viene.

En Independiente Rivadavia siguen negociando la salida de Minich

Lo que parecía una simple conversación entre dos partes para dar por finalizado un contrato ya se estiró más de lo previsto y está provocando dolores de cabezas a la nueva dirigencia de Independiente Rivadavia. La salida de Matías Minich por ahora sigue en veremos, aunque allegados confirmaron que está todo encaminado para cerrar un acuerdo que deje conforme a todos.

El quid de la cuestión es un reclamo por parte del actual entrenador, quien pide que el pago de la rescisión incluya a todos los integrantes de su cuerpo técnico, algo que la dirigencia no pretende reconocer.

Matías Minich dejó de ser el técnico de Independiente Rivadavia. Orlando Pelichotti | Los Andes

“Somos siete personas las que conformamos el cuerpo técnico y la cifra corresponde a un semestre de trabajo”, dijo Minich ante la consulta. La bronca del adiestrador surgió cuando se conoció que habría solicitado 1.800.000 pesos para rescindir.

Sin embargo, en el club son optimistas y creen que en las próximas horas se llegará a un acuerdo.

La demora en la firma de la rescisión provocó un retraso en la firma del contrato con la gerenciadora y el nuevo entrenador Marcelo Straccia. Por ello, la directiva azul no inició ninguna negociación con posibles refuerzos.

“Si existieron conversaciones con representantes de varios jugadores que estuvieron en el plantel y a quienes se les venció el contrato para conocer sus pretensiones. La intención es que sigan”, confirmó un allegado a la entidad.

La firma del convenio que permitirá el desembarco de unos dos millones de pesos mensuales por parte de una empresa privada, dará un panorama más claro a la dirigencia, que podrá dar definiciones a las pretensiones que tenga el nuevo DT.