El llamado de Hamilton que hizo que Mercedes cambie de color

Toto Wolff director de Mercedes F1 dio a conocer algunos detalles sobre su conversación con Lewis Hamilton, y el cambio de color de los autos para el Gran Premio de Austria el próximo fin de semana.

Mercedes pintó el W11 de negro con la intención de enviar un mensaje de que están a favor de la diversidad y en contra de la discriminación racial. Y lo ha hecho tras una llamada de Hamilton.

Así lo ha confesado Toto Wolff. “Lewis quería saber qué clase de ejemplo podemos dar como equipo, algo que fuera más allá que dos publicaciones de Instagram. Las buenas ideas no son suficientes si permanecemos en silencio, por lo tanto, queremos usar nuestra voz para defender el respeto y la igualdad. Daimler y los patrocinadores estuvieron de acuerdo al instante”, aseguró el jefe de Mercedes.

El dirigente austriaco dio a conocer más detalles sobre su conversación con Hamilton. "Lewis utiliza su posición para marcar la diferencia, quiere un cambio sostenible. Me preguntó cuántas veces he pensado en el color de mi piel en mi vida y cuántas veces tuve la sensación de estar en desventaja, fui honesto y le dije que nunca. Nunca me han preguntado tampoco cómo conciliar mi trabajo con tener un hijo, que es algo que le pasa a mi esposa todo el tiempo. No se trata sólo de la discriminación obvia, sino también de la sutil", apuntó Wolff

Por último, el jefe del equipo campeón concluye: "Sólo hay un 3% de afroamericanos en nuestro equipo y tan solo el 12% del personal son mujeres. Esa es la falta de diversidad que muestra que necesitamos nuevos enfoques. Hay muchos talentos a los que se les ha cerrado la puerta de la Fórmula 1 hasta este momento por esos motivos. Queremos cambiar eso".

Hamilton ha mostrado su satisfacción sobre el hecho de que las ‘flechas plateadas’ pasen a ser negras: “Cuando hablé con Toto sobre mis esperanzas de lo que podríamos lograr como equipo, le dije que era tan importante que nos mantuviéramos unidos. Me gustaría agradecer enormemente a Toto y a la Junta de Mercedes por tomarse el tiempo de escuchar, hablar y comprender realmente mis experiencias y mi pasión, y por hacer esta importante declaración de que estamos dispuestos a cambiar y mejorar como negocio. Queremos construir un legado que vaya más allá del deporte, y si podemos ser los líderes y podemos comenzar a construir más diversidad dentro de nuestro propio negocio, enviará un mensaje tan fuerte y dará a otros la confianza para comenzar un diálogo sobre cómo pueden implementar un cambio”.