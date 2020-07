El Leeds United de Marcelo Bielsa y su vida vinculada al cine

El logro de Marcelo Bielsa y su Leeds United se transformó en un fenómeno mundial, ya que los “apóstoles” del rosarino inundaron las redes sociales mostrando toda su admiración y se enfrentaron contra los detractores del “Loco”, que todavía le reclaman la vuelta en primera ronda del Mundial 2002 con la Selección Argentina.

Este fenómeno del Leeds United me llevó a investigar un poco sobre la vida y la historia de este club de Yorkshire y se encontraron historias interesantes.

El "Loco" devolvió al Leeds a la elite del fútbol inglés.

No hace muchos años este equipo inglés dominó la Premier League, antes de la llegada de los capitales extranjeros a los grandes equipos, liderados por Roman Abramovich al Chelsea.

El Leeds no sólo que fue campeón de la Liga de Inglaterra y de la FA Cup, sino que además disputó la Champions League y la Copa UEFA (hoy Europa League).

Los futbolistas que saltaron al cine

No sólo de fútbol vivió el Leeds United, ya que por sus filas pasaron jugadores que hoy son actores.

La primera referencia que se trae a colación es que en el Leeds jugó el hoy actor Vinnie Jones. En aquel momento Jones era un recio volante central y todavía tiene el mote de ser el jugador más agresivo que jugó en el fútbol inglés.

Jones es conocido por ser el jugador más violento de la historia de la Premier League.

Una vez retirado incursionó en el cine y mal no le fue, ya que brilló en papeles como “Snatch, cerdos y diamantes”, “Juegos, trampas y dos armas humeantes”, “Mean Machine”, “60 segundos”, “Swordfish” y también interpretó a Juggernaut en X-Men: La Batalla Final.

El francés jugó sólo una temporada y se consagró campeón de la Premier League con el Leeds.

Otro que pasó por el equipo de Yorkshire fue Eric Cantona. El francés es una de las grandes figuras del fútbol mundial, pero hoy brilla como actor, pero previamente se dio el lujo de coronarse campeón con el Leeds de la Premier League, en el único año que se puso la camiseta.

Películas sobre el Leeds

La llegada de Marcelo Bielsa al Leeds United despertó el interés de varios directores para realizar diferentes documentales, ya que uno de los clubes más populares de Inglaterra tenía la chance de volver a Primera División, después de 16 años.

El film muestra la primera campaña del Loco al frente de los Whites.

“Take us home (Llévamos a casa)” es un documental que muestra la primera temporada de Bielsa al frente del Leeds, donde no logra el ascenso por muy poco, pero muestra cómo fue la llegada del rosarino a los “Whites” y como se fue armando el equipo de la mano de la nueva dirigencia.

Otro documental de la vida del Leeds es “Do you want to win? (¿Quieres ganar?)”, que se puede ver por Amazon Prime.

En este film se cuenta la historia de una de las etapas que vivieron los Whites.

Este film cuenta la llegada de Howard Wilkinson, un gerente que se encontró con un Leeds en Segunda División (y con todos los boletos para bajar a Tercera), pero en sólo cuatro años no sólo logró el ascenso a la Premier League, sino que logró ganar el campeonato de la temporada 1991/92.

Esta película cuenta como Brian Clough se convierte en el entrenador del Leeds y sólo duró 44 días.

La única película sobre la vida del Leeds es “The Danmed United” y cuenta la llegada de Brian Clough al banco de suplentes del equipo blanco, pero su aventura sólo duró 44 días.

Después tener una gran trayectoria en el Derby County, Brian Clough firma para el Leeds para reemplazar al histórico entrenador Don Revie, quien fue elegido para dirigir la Selección de Inglaterra.