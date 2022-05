El Kun Agüero pidió dolarizar la economía: “¿El peso a dónde lo llevás? A ningún lado”

El Kun Agüero pidió dolarizar la economía, mientras veía el partido en del triunfo del Liverpool 3 – 2 sobre el Villarreal por la vuelta de la semifinal de la Champions League. Agüero estaba mirando el partido con Maxi Rodríguez, ex compañero suyo en la selección argentina y en Atlético Madrid, e hicieron un análisis sobre la actualidad argentina.

“Me parece que estamos jodidos. Para mí tienen que sacar los pesos” afirmó el Kun. “¿Y qué querés poner?”, le respondió la Fiera Rodríguez. “Dólares” respondió el ex Manchester City y agregó “yo, no sé, tengo que ver, no sé la gente. Yo diría el peso, a tomar por culo. Ahora todos ganan el sueldo en dólares. Si el dólar lo necesitamos para todos lados. ¿El peso a dónde lo llevás? A ningún lado” concluyó.

Para reforzar su idea Agüero comparó la economía argentina con lo que pasó en España: “mirá España, tenía pesetas, ¿te acordás?, Le pregunta a Maxi, quien afirma que justo las cambiaron cuando él llegó y no entendía nada cómo era el cambio de pesetas a dólares o viceversa. El Kun siguió con su planteamiento ”Ahí está. 100 millones de pesetas te decían. ¿Cuánto es 100 millones de pesetas? Es como ahora, cuando viene un europeo para acá te dicen pesos, cuánto es 100.000 pesos, no sabe, la gente no tiene noción”

EL VIDEO CON LA OPINIÓN DEL KUN AGÜERO

OTRAS OPINIONES DEL KUN SOBRE ARGENTINA

En febrero, el ex delantero de la selección, ya había opinado sobre otros de los temas de la actualidad de nuestro país, el impuesto a la riqueza. En su momento el Kun había dicho que “por más que digan con eso ayudás, flaco, si estás pagando un montón de impuestos ya ¿Qué hacés con eso? El país después que haga lo que quiera. No me meto. Cada uno que haga lo que quiera. Yo cuido mi plata, porque me la gané yo. Creo que eso es injusto”.

SU RETIRO

A fines del año pasado Agüero debió retirarse del fútbol de un problema cardíaco que le apareció luego de haber tenido Covid – 19. Por lo que se alejó de las canchas, e incluso se perderá el Mundial 2022, aunque sigue estando muy presente en el mundo del fútbol y de los E-Sports.

Entre lágrimas, Sergio "Kun" Agüero anunció su retiro del fútbol profesional

Incluso desde AFA le habían ofrecido ir con la delegación al mundial de Qatar 2022 pero luego declinó la oferte: “a Qatar voy a venir como hincha. Voy a venir por mi cuenta, quiero disfrutarlo de otra manera. No me veo estando con el cuerpo técnico o en un rol así. Ya hablé con Chiqui y Scaloni. No me veía compartiendo una dirigencia o un lugar en AFA”.