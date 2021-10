El Kun Agüero confesó cómo se enteró de la muerte de Diego Maradona: “Pensé que era mentira”

Sergio Kun Agüero, como tantos otros argentinos, sufrió mucho la muerte de Diego Armando Maradona y reveló que el día (25 de noviembre de 2020) que le dieron la triste noticia pensó “que era mentira” y tuvo que confirmarla con Gianinna, hija del astro y madre de su hijo Benjamín.

“La noticia la tomé muy mal. ¿Cómo lo podía vivir? Tenía partido de Champions ese día. Cuando me enteré, pensé que era mentira, como tantas otras veces, pero como veía que cada vez lo decía más gente, le pregunté directamente a la mamá de Benjamín. Me acuerdo hasta lo que le pregunté. “¿Es verdad o no?”, le escribí. Me contestó que sí”, relató el actual delantero del Barcelona.

⚫️ El Kun Agüero contó cómo atravesó su hijo el fallecimiento de Maradona



🎙️ El País pic.twitter.com/iVCquhY0TT — Diario Olé (@DiarioOle) October 14, 2021

Agüero, quien fue dirigido por Maradona en la Selección argentina, agregó: “Pensaba en mi hijo, en que lo tenía que llamar. Me preocupaba mucho cómo se iba a enterar de la noticia. Cuando pudimos hablar, ya lo sabía por un compañero de colegio. Diego y Benja se llevaban muy bien. Diego era un fenómeno con mi hijo y Benja lo amaba”.

Cómo le dijeron a Benjamín Agüero que Diego Maradona había muerto

“Le pedí a mi hermana que lo fuera a buscar al colegio y que lo intentara distraer. Al día siguiente me escribió: ´Papá, quiero ir a verlo´. La idea no me gustaba porque tenía miedo de que se quedara con un mal recuerdo, pero como él quería, lo dejé ir. Fue al velatorio en la Casa Rosada con su madre. Me dijo que le dio un beso y que se puso a llorar. Yo intentaba contenerme para que mi hijo no me viera mal. Fueron días muy difíciles. Al menos, Benja se pudo despedir de su abuelo”, señaló el Kun en una entrevista con el diario español El País.