El jugador sensación Luka Romero debutó frente al Real Madrid y reveló qué le dijo Sergio Romero

Luka Romero de 15 años, quien había confesado querer jugar en la Selección Argentina y que prefirió que lo compararan más con Dybala y no tanto con Messi, jugó en los minutos finales con Mallorca en la derrota por 2-0 ante Real Madrid. Y apenas ingresó al campo de juego se encontró con un referente que lo sorprendió con un comentario.

El jugador mexicano, descendiente de argentinos, contó en una charla con Jogo Bonito (radio Late) que “siempre estuve en el banco esperando para ver si me tocaba entrar. Cuando perdíamos 2-0, el entrenador me dijo que fuera a calentar y el ayudante me gritó que le metiera porque iba a entrar. Estaba calentando al lado de Marcelo y, apenas ingresé, Sergio Ramos me dijo ‘hola crack, ¿cuántos años tenes?’”.

El contexto no fue el mejor, la derrota era decepcionante y más con el descenso en mano. Sin embargo, para el chico fue “increíble debutar contra ellos. Tengo guardada la camiseta del debut”.

Tras esta linda experiencia, Romero le vino a la mente otro momento: el día que jugó con Dani Alves cuando tenía 7 años. Y dio detalles: “Una tarde estaba haciendo jueguitos en la playa y llegó Dani Alves con su grupo de amigos y pidió jugar. ‘Pasa la pelota’, me dijo. Después me invitó a comer en un restaurante en la playa. Mi viejo me acompañó a la puerta y me dejó ahí”, comentó.