El jugador de los goles importantes que hace ilusionar a Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima logró un gran triunfo frente Santamarina y reafirmó su cuarto puesto en la tabla de posiciones de Primera Nacional, donde ya está clasificado para el Torneo Reducido, aunque ahora busca quedar en una mejor posición: tiene chances matemáticas de finalizar segundo o tercero, aunque también dependerá de lo que hagan Instituto de Córdoba y San Martín de Tucumán, respectivamente.

Le costó al Lobo abrirse camino al triunfo en Tandil. El gol llegó de la mano de quien terminó siendo la figura del encuentro, Santiago Solari, quien, con un remate desde afuera del área, convirtió un golazo y abrió el marcador. Sobre la hora, Joan Juncos, tras una gran jugada individual, estableció el definitivo, 2 a 0.

“Maluma” Solari, siempre que le tocó marcar, fue importante. Quizá el tanto que más fresco está, es el 2-1 sobre Chacarita Juniors en el Víctor Antonio Legrotaglie. Pero antes hubo otros tantos que le permitieron sumar fuerte al equipo de Luca Marcogiuseppe. Haciendo un revisionismo de la campaña, Santiago también marcó el 2-0 definitivo en el éxito sobre Estudiantes de Río Cuarto, convirtió en la goleada 3-0 frente al Lobo Jujeño, ante San Telmo (3-0) y en el clásico mendocina ante Independiente Rivadavia (2-0).

“Lo importante es que ganamos. Esperábamos un partido peleado, ya que ellos estaban con la soga al cuello y salieron con todo, porque no les servía ni el empate. Tenían que ganar. Además, es un equipo que tiene buenos jugadores, que son grandes, pero buenos. Igual, eso les jugó un poco en contra en el segundo tiempo”, le confió Solari a Más Deportes. En cuanto a la dedicatoria de su tanto, se ríe y dice: “No, no pasó nada con eso. Solamente venía un poco caliente y entonces hice una descarga emocional y personal con ese gol”.

El extremo izquierdo de Gimnasia, ha tenido grandes momentos y también altibajos, al respecto, manifestó: “Si jugase bien los 37 partidos terminaría jugando en el Barsa (Barcelona de España)”, dice sonriente y agrega: “Por eso lo tomo con tranquilidad. Todos hemos tenido buenos partidos y otros no tanto. Pero siempre recuperamos el rendimiento y eso habla bien de nosotros como equipo. Entrenamos para que el día de cada juego todo salga bien”, resumió.

-Tomaste la decisión de pegarle al arco, algo que se te pedía más.

-Es que ellos estaban muy bien parados en los centros y nos costaba entrarles. Teníamos que buscar una forma distinta de llegarles. Justo, me quedó ahí la pelota y no tenía ningún compañero para asociar en esa jugada, por lo tanto, apenas controlé la pelota, miré al arco y saque el disparo fuerte, buscando que saliera medio al ras del piso porque la cancha estaba húmeda, la pelota picaba y salía fuerte. Fue una buena decisión.

-¿Qué te dijeron tu hermano Pablo y tu papá, sobre el gol?

-Me llamaron después del partido, estaban muy contentos. Me pone feliz que siempre me estén acompañando.

-A esta altura del torneo, se los ve peleando un puesto más en la tabla y es notable la dinámica que muestran.

-Nos preparamos para eso. A estas alturas también nos acompaña la motivación y eso nos da un plus. Estamos a pocos partidos de lograr algo importante, no es fácil, pero queremos lograrlo. Estamos tranquilos y confiamos en lo que hacemos.

-El tercer puesto, ¿tiene sus pro y contras o no es así?.

-Para mí, lo mejor es estar más cerca de la final. A mí dame una semis o una final porque estás a menos partidos de lograr un objetivo. En semifinales son cuatro partidos y, si haces buenos juegos, encima tenés ventajas, porque si saliste segundo sabes que empatando te clasificas. Terminar lo más arriba posible tiene su beneficio y es lo que queremos.

-Se viene el cierre de fase clasificatoria. ¿Qué aporta o significa hacer un gol de esta naturaleza?

-Los goles dan tranquilidad. Quisiera rendir 10 puntos pero no siempre se puede. Convertir da confianza para lo que viene. Trato de aprovecharlo para recuperar mi nivel.

-Te tomabas una pierna durante el cambio. ¿Saliste con alguna molestia física?

-Después del gol miré para el banco y pedí el cambio, porque me empezó a doler el talón. Hubo jugadas en las que no pude participar más por el dolor que sentía. Me dolía la planta del pie derecho. Estaba dura la cancha. Espero que no sea nada grave.

-Se viene otro partido decisivo, de local, frente a Estudiantes (BA).

-Estamos con mucha confianza y muy unidos. Cualquier equipo que nos toque enfrentar, lo asumimos con responsabilidad. Queremos ganar y asegurarnos el cuarto puesto, pero además, intentar ir por el tercero.