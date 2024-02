El Inter Miami de Lionel Messi inicia su camino en la MLS: hora, formaciones y como seguir en vivo

Este miércoles a las 22 HS (hora argentina), el Inter Miami de Lionel Messi dará el puntapié inicial a una nueva temporada de la Mayor League Soccer cuando reciba a Real Salt Lake en el Chase Stadium (ex DRV PNK), por la Conferencia Oeste.

A pesara los flojos resultados en la pretemporada, el equipo de Gerardo Martino intentara llegar por tercera vez en su historia a los playoffs en lo que será el primer año completo de Leo y con refuerzos de renombre.

Vale recordar que el año pasado, Messi llegó al Inter Miami a mitad de temporada y con el equipo en la última posición de la Conferencia Oeste, casi sin chances de clasificar a los playoffs. Si bien mantuvieron la esperanza hasta último momento, no lo lograron. Ahora, comienza una nueva historia y Las Garzas tienen el desafío de llegar por tercera vez en su historia a la fase final de la MLS.

Cómo ver en vivo Inter Miami vs Real Salt Lake

El partido del Inter Miami de Lionel Messi podrá verse a través de la MLS Season Pass, en Apple TV. Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada. Incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.

🇦🇷🤝🇺🇾 ¡HOY VUELVE LA MLS CON MESSI Y SUÁREZ!



⚽️ Por la Fecha 1 de la MLS, Inter Miami recibe al Real Salt Lake pic.twitter.com/SQ5Vv3ETrg — Diario Olé (@DiarioOle) February 21, 2024

Inter Miami vs. Real Salt Lake: las posibles formaciones

Inter Miami: Drake Callender; Yedlin, Nicolás Freire, Tomás Aviles, Jordi Alba; Gressel, Sergio Busquets, David Ruiz; Lionel Messi, Luis Suárez, Diego Gomez.

Real Salt Lake: MacMath; Brody, Glad, Vera, Katranis; Ojeda, Palacio; A. Gomez, Crooks, Luna; Arango.

Calendario y partidos de Messi en Inter Miami