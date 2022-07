El increíble blooper de Boca en redes: saludaron a un futbolista que no forma parte del club

Este lunes Boca se despertó de festejo ya que dos de sus jugadores cumplen años este día: Alan Varela y de Oscar Romero. Fiel al estilo utilizado en redes, el Xeneize realizó un par de publicaciones felicitando a los jugadores en su día, pero un insólito blooper disparó diversos comentarios de los seguidores boquenses.

“Feliz cumpleaños, Ángel Romero”, fue el mensaje que publicó Boca Juniors desde muy temprano a través de sus redes sociales. Esto llamó muchísimo la atención y despertó algunas suspicacias ya que el volante del Cruz Azul estuvo en la mira del conjunto de la Ribera, aunque luego fue su hermano quien llegó para ponerse la azul y oro.

El Xeneize quiso saludar a Oscar Romero paro se confundió de gemelo.

Con respecto a Ángel, hace unos días aclaró que su pase a Boca nunca llegó a estar tan cerca. “En enero hubo un acercamiento, preguntaron mi condición, qué propuesta tenía, pero no más que eso. No hubo propuesta formal. Para este mercado no me llamaron”, mencionó el paraguayo, quien tampoco le cerró del todo la puerta a una posible incorporación.

Finalmente, los community manager del club se reivindicaron y enmendaron su error al corregir la publicación y colocar de manera correcta el nombre de su actual volante, quien será titular en el partido de mañana ante Corinthians.

Fin del sueño Xeneize: Arturo Vidal no jugará en Boca

Boca quería dar uno de los grandes golpes del mercado de pases: contratar a Arturo Vidal. La dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme, le hizo llegar una oferta al chileno, pero el jugador que está a punto de desvincularse del Inter de Italia habría elegido reforzar al Flamengo de Brasil.

Vidal se mostró siempre simpatizante de Flamengo (Instagram)

De no mediar imprevistos, el “Rey Arturo” viajará a Río de Janeiro en las próximas horas para cerrar definitivamente la operación y ser presentado.

El Xeneize le había presentado una oferta formal por 18 meses -con opción a extenderse por ese mismo tiempo de triunfar el oficialismo en las elecciones-, pero inmediatamente el “Mengao” se subió a pelea y le hizo una propuesta mucho más elevada en cuanto a los términos económicos (alrededor de 4 millones de dólares), algo que lo hizo cambiar de idea.