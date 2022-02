El imperdible tráiler de Drive To Survive 4, la serie de la Fórmula 1

Los fanáticos del automovilismo aguardan con ansias el estreno de la cuarta temporada de “Drive To Survive” que será el próximo 11 de marzo en Netflix. Para calmar la energía y en la previa de la nueva temporada el canal de Youtube de la plataforma de streaming compartió en sus redes un nuevo tráiler.

“La cuarta temporada volverá a llevar a los fans entre bastidores para que sean testigos de primera mano de cómo los pilotos y los equipos se preparan para luchar por la victoria en una de las temporadas más dramáticas del deporte hasta la fecha”, indica un comunicado de la F1.

El tráiler de Drive To Survive 4, la serie de F1

Y agrega: “Prepárate para sumergirte en feroces rivalidades, podios inesperados y la intensa batalla por el título entre Mercedes y Red Bull, ya que la presión alcanza su nivel más alto dentro y fuera de la parrilla”.

En “Drive to Survive 4″ no habrá testimonios del campeón Max Verstappen, ya que expresó: “Se inventaron una rivalidad que en realidad no existe”, dijo en su momento y agregó: “Por eso decidí no participar más y no dar entrevistas desde entonces, porque así tampoco pueden mostrar nada. No me gusta el dramatismo, quiero hechos y cosas que pasen de verdad”.