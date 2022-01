El hijo de una ex leona necesita un trasplante de corazón: el apoyo de “Lucha” Aymar y “Dibu” Martínez

Isidro Gastaldi es un niño de solo tres años que necesita un trasplante de corazón. Es por eso que su madre, Laura Aladro, ex arquera del seleccionado argentino de hockey femenino campeón del mundo en 2010 en Rosario, inició una campaña de difusión a la que se sumaron referentes del deporte, entre los que se destacan Luciana Aymar y Emiliano “Dibu” Martínez.

El pequeño se encuentra internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires desde hace un mes y medio a la espera de un donante, luego de que se le diagnosticara miocarditis, para lo cual es indispensable realizar un trasplante de corazón.

Emiliano “Dibu” Martínez se sumó a la campaña para que Isidro puede recibir un trasplante de corazón.

Aladro y su familia iniciaron esta campaña de difusión para ampliar la búsqueda de un posible donante y así poder lograr salvarle la vida a Isidro, y en ese objetivo fueron sumando en la cuenta de Instagram @uncorazonparaisi muchos mensajes de deportistas.

Laura Aladro y el padre de Isidro escribieron una carta para que el caso trascendiera lo máximo posible y así poder alcanzar una amplia difusión que le permita tener más posibilidades de conseguir un donante de corazón.

“Hola, soy Isidro, tengo 3 años y soy de Tandil. Hace un mes y medio me diagnosticaron miocarditis, aún no sabemos el origen, estoy internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en emergencia nacional, esperando que aparezca un corazoncito que me ayude a seguir viviendo. Tengo muchas ganas de seguir jugando y seguir creciendo como venía haciéndolo hace solo 2 meses, cuando empecé a sentirme mal. Les pido que difundan mi mensaje, para que conozcan mi historia y puedan tomar la decisión que tanto cuesta, pero que ayudaría a muchos nenes como yo. Prometo cuidar ese corazón y amarlo el resto de mi vida. El contacto de mi mamá es: Laura Aladro (2494001603), mi tío Santiago Aladro (24940699)”, es el contenido de esa carta.