El Gringo Cingolani aseguró que Boca iría por un volante de la MLS: “Lo desvela a Riquelme”

En los últimos días el mundo Boca es una constante danza de nombres (algunos de peso, otros arriesgadas apuestas) que llegarían en los próximos días para reforzar las filas del conjunto liderado por Sebastián Battaglia.

Uno de los encargados de brindar la información de los jugadores que llegarían es el Gringo Cingolani, quien en TyC Sports reveló que el Xeneize está detrás de un explosivo volante ofensivo que milita actualmente en la MLS de Estados Unidos.

Se trata de Thiago Almada, actual jugador del Atlanta United que en palabras del periodista es una de las debilidades de Juan Román Riquelme: “Salvio y Almada tienen el mismo representante, y el jugador que lo desvela a Riquelme es Thiago Almada. Si la dirigencia de Boca le arregla un buen contrato al Toto, se supone que su representante va a estar contento y se hacen ilusiones con que Boca pueda tener la prioridad, si Thiago piensa en pegar la vuelta a la Argentina”.

Además, Cingolani puso al tanto a la audiencia sobre la situación de Salvio, que todavía no renueva con el conjunto de la Ribera y es pretendido por algunos clubes, como el América mexicano: “La información es que la oferta está, y a mi me da la sensación que se va, por lo que me contaron. En Boca lo quieren, pero no es que van a cerrar por duelo si se va a México”, sentenció el Gringo.

Recordemos que en los últimos días circularon una catarata de apellidos dentro del ámbito local y sudamericano que podrían llegar a Boca, como los de Arturo Vidal, James Rodríguez, Christian Bernardi, Martín Ojeda, Martín Payero, Santiago Ascacibar y hasta el de Domingo Blanco.