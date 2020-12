El gran gesto de Emiliano Vecchio con los juveniles de Rosario Central: reparte su sueldo entre los que menos ganan

En su retorno a Rosario Central en 2020, Emiliano Vecchio se transformó en capitán y referente del Canalla por sus actuaciones dentro de la cancha que lo transformaron en figura del equipo. Sin embargo, así como se luce en el campo de juego, Vecchio también es un líder fuera.

En silencio y con perfil bajo, el mediapunta tomó una decisión que merece destacarse: cada mes destina una parte de su sueldo para repartirlo entre los juveniles que están dando sus primeros pasos en el fútbol profesional en la primera del conjunto rosarino y que por eso perciben un salario menor.

Vecchio regresó este año a la institución por pedido del entrenador Cristian González. El ex-Defensores de Belgrano dejó todo de lado para consumar su retorno a la entidad en la que se formó y dejó en 2008 tras fichar por el Fuenlabrada de España. “Central es el club de mis amores y del cual soy hincha. Me fui joven y no me fui bien, le pido disculpas al hincha”, aseguró apenas pisó Rosario nuevamente.

Por eso ahora empieza a devolver todo lo que el Canalla le dio y, en un momento muy complicado para el país a nivel económico, ayuda a esos juveniles que están atravesando el mismo camino que él realizó en sus comienzos, a pesar de no cobrar un sueldo multimillonario. Una acción digna de aplausos