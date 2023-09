El goleador silencioso que no bajo los brazos y espera un llamado de Scaloni

Goleador, en español. Artilheiro, en portugués. Germán Ezequiel Cano, en cualquiera de los dos idiomas, es un delantero argentino, con más de 289 goles en su carrera, que actualmente se desempeña Fluminense donde suma 35 gritos en lo que va del año, siendo tal vez, los más importantes, los once festejos que lleva anotados en la actual edición de la Copa Libertadores.

La carrera de Germán Cano. / Gentileza.

Su enorme capacidad goleadora en el fútbol brasileño generó, desde hace tiempo, una pregunta inevitable: ¿Tiene lugar en la Selección Argentina? La respuesta, por el momento, continúa siendo negativa para su gran deseo. Es que en su lugar, Julián Álvarez está demostrando su gran jerarquía en el Manchester City; Lautaro Martínez es número puesto y capitán en el Inter de Italia. Entonces, que Lionel Scaloni lo tenga en cuenta en futuras convocatorias parece algo lejano, y más teniendo en cuenta que para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 (Estados Unidos-Canadá y México), el técnico de la Selección Argentina, citó como relevos a: Nicolás González y Lucas Beltrán (Fiorentina), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Alejandro Garnacho (Manchester United), Ángel Di María (Benfica), Lionel Messi (Inter Miami), Thiago Almada (Atlanta United) y Alan Velasco (FC Dallas).

“No aceptaría jugar para Brasil. Quiero mucho a mi país y a la Selección”, dijo hace tiempo Cano, cuando se lo consultó sobre su ambición de vestir en algún momento la casaca celeste y blanca. De todos modos, Germán sabe que es poco probable que sea convocado: “Es muy difícil por el proceso, con un equipo armado, sabiendo los jugadores que tiene la Selección y que lo hacen tan bien. Ellos nos representan de la mejor manera”.

“Yo salí de muy chico de Lanús y toda mi carrera la hice afuera. Colombia, México, de nuevo Colombia y ahora Brasil. A los 35 años, firmé tres años de contrato con Fluminense, ya que el club valora mucho lo que hago. Eso me deja muy tranquilo y quiero seguir en Río, jugar en el Maracaná con la gente, ver a mi hijo disfrutar de la playa, el colegio, sus amigos. Mi vuelta a la Argentina está lejos”, dijo el goleador últimamente.

Faltam apenas 2 gols para ser o maior artilheiro dos últimos anos. CANO É FODA!!! pic.twitter.com/Az4BcZaDb3 — Rai Dutra (@RaiDutra3) September 28, 2023

“Podría haber estado en la lista de 55 de la Selección, ¿verdad? Pero si no fuera así, no hay problema. No puedo controlarlo. Lo que puedo hacer es lo mejor para el Fluminense, para seguir haciendo historia aquí. El resto no depende de mí”, dijo el atacante del ‘Flu’. Si bien pasa el tiempo y no recibe un llamado, lo sigue esperando. A su edad, sería el broche de oro. Pero como él mismo protagonista lo cuenta, es difícil. “Nunca hablé con nadie. Hubo mucha prensa aquí en Brasil y hasta allá en Argentina (hablando de posibles convocatorias), pero de la Selección nunca la hubo”, aclaró hace un tiempo. Esa situación se mantiene.