El gol de Riquelme de la Copa 2007 que fue inmortalizado en la renovada estación de Don Torcuato

Juan Román Riquelme fue homenajeado con un mural en su querida Don Torcuato, donde suele juntarse a comer asados y a tomar mates con sus amigos desde que anunció su retiro profesional, aunque hoy le es imposible por la pandemia del coronavirus que azota al mundo.

Su imagen se encuentra inmortalizada en la renovada estación de la ciudad del partido de Tigre, al igual que en otros rincones del país y del mundo, pero esta lleva una firma especial: la de Jerónimo Gregorini, un muralista, de 34 años, oriundo de San Martín de los Andes, Neuquén, y que hace un tiempo se instaló en San Fernando.

La obra refleja el festejo de gol del “Topo Gigio” de Riquelme ante el Vélez de Ricardo La Volpe (3-0), quien la noche del 2 de mayo de 2007 volvía a la Bombonera, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de ese mismo año, la última Copa Libertadores de la institución xeneize. Además, se puede apreciar una figura de un rugbier con el escudo de Hindú y un tigre en honor al equipo de Victoria y al del municipio.

“Pinto desde los 15 años, soy hincha de Boca y una empleada del Municipio de Tigre me recomendó. Lo hice en tres días, generalmente pinto solo. A Riquelme no lo conozco, pero pasó un amigo de él por la pared y me dijo que iba a darle mi teléfono. También hice uno de Diego Maradona a unas cuadras de la Bombonera”, le contó Jerónimo a TyC Sports.