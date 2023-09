El gesto gigante de Chiquito Romero con un niño en Santiago del Estero tras el triunfo de Boca

Sergio Romero se convirtió, en un lapso breve de tiempo, en uno de los referentes del Boca de Jorge Almirón. Gracias a su indiscutible protagonismo en los penales se ganó el corazón de los hinchas xeneizes, quienes lo recibieron en Santiago del Estero con aplausos y sonrisas. Para retribuir este cariño, Chiquito tuvo un gesto emotivo con el niño que lo acompañó en la salida al estadio Madre de Ciudades y le regaló su pantalón

¡CHIQUITO ESTÁ EN TODAS!



Gran gesto de Romero con un niño en Santiago del Estero. Le regaló su pantalón a este personaje que salió con él al césped.



🎙 @liberotyc @matipelliccioni pic.twitter.com/Ye74PxZ8Ud — TyC Sports (@TyCSports) September 20, 2023

El golero se reía de la actitud del chico, que saludaba a todos los jugadores de Central Córdoba en la presentación protocolar previa a la goleada del cuadro de la Ribera por 3-0, con goles de Lucas Blondel, Lucas Janson y Darío Benedetto. Pero además el pibe saltó al verde del campo santiagueño haciéndole señas desaforadas a su familia en la tribuna, para avisarles que Romero había autografiado su remera de la Liga Profesional.

Sin embargo, el arquero decidió ir a buscarlo antes de subirse al micro que traería al plantel de regreso al aeropuerto y le obsequió el pantalón naranja flúo que tanto lo caracteriza. El nene se mostró muy feliz por el regalo y le devolvió la gentileza a la distancia al grito de “Gracias, Chiquito”. Luego, dialogó con TyC Sports y contó sus emociones: “No me ha dado ni la camiseta ni el guante, pero me ha dado el short. Me lo voy a quedar en un cuadro ahora”.