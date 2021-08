Venga, pase, lo estábamos esperando... Dieciocho años, dieciocho. ¿Quién lo hubiese imaginado, no? Casi dos décadas de lo que parecía una lenta agonía, de esa espera eterna que detenía los corazones. Pero ya está. Después de mucho tiempo, el Tomba le volverá a abrir las puertas de su casa a un “gigante” del fútbol mundial.

Este sábado 7 de agosto será un día histórico, de esos para enmarcar en la retina y no olvidar jamás. Porque con el inconfundible aroma a barrio, Godoy Cruz recibirá en su Feliciano Gambarte nada menos que al exitoso River del Muñeco Gallardo . Un equipo que de ganar en Mendoza sabe bastante, pero lo que no sabe es que la Bodega tiene ese no se qué, eso que algunos llaman mística.

Pasaron nada menos que 18 años de la última vez que tombinos y millonarios se vieron las caras en la Bodega. Fue en una contienda amistosa con fines solidarios desarrollada la calurosa noche del miércoles 22 de enero de 2003 . Un día después del recital de Joan Manuel Serrat en nuestra provincia, la Banda del Ingeniero Pellegrini y el equipo dirigido por Jorge Ribolzi se reunieron en el Gambarte con la excusa de jugar un partido a beneficio de los comedores comunitarios infantiles del departamento de Godoy Cruz y el hospital Notti.

Claro que esa noche, a diferencia de la de hoy, se jugó con público de ambos elencos . Los simpatizantes de la Banda ocuparon la popular oeste y la tribuna del sector sur, donde estaban y siguen estando el famoso tanque de agua y la pileta. Mientras que los fanáticos tombinos poblaron el sector noreste (platea y popular) del estadio.

¿El resultado? Sólo los memoriosos recordarán que fue victoria por 2 a 1 de Godoy Cruz , que se preparaba para debutar una semana después ante Quilmes en el torneo Clausura de la B Nacional. River comenzó ganando con un gol de Marcelo Berza, en contra, tras un remate de Luciano Leguizamón que se desvió en el defensor y descolocó a Diego Pozo, arquero por aquel entonces del Expreso.

Hubo que esperar hasta los 35 minutos del complemento, cuando el Tomba ya jugaba mejor que River y lo plasmó en la red del arco defendido por Germán Lux. “Pitu” Canedo robó en la mitad de la cancha, cedió para Mariano Torresi y, pisando la medialuna, “Cali” sacó un remate bajo y potente que besó la red tras rozar en Osmar “Malevo” Ferreyra.

Al son de la explosión de una Bodega que albergó unas diez mil personas, el Tomba fue por la victoria. Y como el que busca encuentra, el gutierrino Bruno Herrera pescó un rebote en el área y le puso el broche de oro a una noche única, inolvidable e irrepetible. Hasta esta noche, cuando el barrio, los hinchas, el tanque, las vías del ferrocarril y sobre todo los hinchas vuelvan a sonreír, aunque sea a la distancia.

A releer la crónica de la época, es inevitable el repaso de cada una de las formaciones. El Tomba del Ruso Ribolzi (con pasado xeneize) alineó a: Diego Pozo; Silvio Duarte, Marcelo Berza, Julio Marinilli y Rodrigo “Toti” Maldonado; Mariano Torresi, Daniel Dobrik, Marcelo Laciar y Hernán Cabrera; Javier “Saviolita” Castro y Maximiliano Benítez. En el segundo tiempo ingresaron Bruno Herrera (por Laciar), Pablo Panella (por Castro), Juan José Montivero (por Dobrik), Felipe Canedo (por Cabrera), Rafael Iglesias (por Berza) y Leandro “Hormiga” De la Vega (por Torresi).

River, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, alistó por su parte a: Germán Lux; Javier Gandolfi, Celso Ayala, Martín Demichelis y Osmar Ferreyra; Daniel Ludueña, Marcelo “Negro” Gómez, Juan Pablo Raponi y Darío Conca; Luciano Leguizamón y Nelson “Pipino” Cuevas. En el complemento ingresaron Ricardo Ismael Rojas (por Raponi), Juan Carlos Menseguez (por Cuevas), Máximo Lucas (por Ayala) y Patricio Toranzo (por Ludueña).

El árbitro mendocino Aldo Muñoz (nada menos que el primer juez de estos lares en dirigir en AFA, en 1991) fue el encargado de impartir justicia.

Godoy Cruz vs. River Los Andes

Antes de esa última función, Godoy Cruz y River protagonizaron varios recordados partidos de preparación en nuestra provincia. Y aunque quizá uno de los más recordados sea el de 1988 en el Malvinas Argentinas (triunfo de River por 2-1), el Feliciano Gambarte fue testigo de otros cinco enfrentamientos que quedaron en la historia (ver aparte).

El primero de ellos fue en 1963, cuando el brasileño Delem fue una maquinita y con tres tantos suyos River goleó 5-0 al Tomba. Un año después, River goleó nuevamente. Fue 4-1 con tres de Ermindo Onega y otro del uruguayo Luis Cubilla. El Millo repitió la goleada en 1967 y volvió a marcar las enormes diferencias que existían con un 5-2 lapidario en el que se anotaron los hermanos Onega, Camargo (ley del ex) y Zywica.

En 1968 por fin el Tomba pudo emparejar el resultado y le sacó un histórico 2-2 con sabor a victoria. Y antes de la última función de ambos en el Gambarte, el River de Passarella se impuso 2-1 al Tomba de Roberto Zywica con goles de Jorge “Pipa” Higuaín y el “Mencho” Medina Bello.

Con un Feliciano Gambarte otra vez vestido para la ocasión, ojalá la de esta noche sea otra fiesta del fútbol.

Todos los amistosos en el Gambarte

Año Partido Goleadores

11/04/1963 Godoy Cruz 0 - River 5 Delem 3, E. Rojas y G. Luraschi (R)

01/04/1964 Godoy Cruz 1 - River 4 Sainz (GC); E. Onega (3) y Cubillas (R)

25/02/1967 Godoy Cruz 2 - River 5 Fernández y Ponce - E. Onega 2, D. Onega, Camargo y Sywica

18/02/1968 Godoy Cruz 2 - River 2 Núñez y Matosas e/c(GC) - D. Onega 2 (R)

29/01/1992 Godoy Cruz 1 - River 2 C. Vargas (GC) - J. Higuain y Medina Bello (R)

22/01/2003 Godoy Cruz 2 - River 1 Torresi y Herrera (GC) - Berza e/c (R).