El fútbol se une para solicitarle ayuda al Gobierno

Los presidentes de las siete ligas de fútbol de la provincia afiliadas al Consejo Federal de AFA determinaron unirse en una petición de auxilio económico al Gobierno de Mendoza. Mañana a las 10, en uno de los salones de la Legislatura provincial, los titulares de cada una de los organismos se reunirán con el vicegobernador Mario Abed para solicitarle algún tipo de subsidio que le sirva a las instituciones para paliar un poco la crisis y, fundamentalmente, afrontar el impacto generado a partir de las medidas sanitarias que comenzaron a tomarse debido a la segunda ola de la pandemia de coronavirus.

“Nosotros tuvimos una reunión hace 30 días en la Liga de Tunuyán, nos reunimos los siete presidentes de las diferentes ligas y coincidimos todos en la gran necesidad de contar con una ayuda del estado por la situación en la que se encuentran todos los clubes”, explicó el presidente de la Liga Mendocina de Fútbol, Carlos Suraci.

Teniendo en cuenta la prohibición de público en los deportes al aire libre, los titulares de las instituciones plantearán la posibilidad de que el estado les ayude a mitigar los gastos de policías o bien, que se juegue solamente con seguridad privada.

¿Cómo es la situación en cada una de las otras ligas de la provincia?

Liga de Tunuyán. El fin de semana pasado se suspendió la disputa de la tercera fecha del torneo “Marcos Araya y Blas Anchi” y la interrupción será al menos hasta el 3 de mayo.

Liga de Tupungato. Pese a que el domingo pasado se violó la restricción de público y hubo 250 personas en la final disputada en cancha de Social Tupungato, el próximo domingo se jugaría la final (Zampal vs La Arboleda)a puertas cerradas. Insólito.

Liga Sancarlina. Estaba suspendida, pero en la reunión de anoche se decidió que las últimas dos fechas de la fase de grupos se disputen sin público.

Liga Rivadaviense. El jueves pasado emitió un comunicado en el que suspendió toda la actividad.

Ligas Alvearense y Sanrafaelina. Pese a los casos en varios planteles, el fin de semana pasado se jugó la fecha en ambas ligas a puertas cerradas.

Los últimos acontecimientos

A puertas cerradas. A través del decreto N°395 que se publicó en el Boletín Oficial el sábado pasado, se suspende la presencia de público en los deportes federados y amateur, tanto en espacios cerrados como al aire libre.

Tres ligas suspendidas. La Liga Sancarlina, la Liga Tunuyanina y la Liga Rivadaviense de Fútbol interrumpieron sus certámenes tras la publicación del último DNU y el último fin de semana no tuvieron actividad futbolística.

Inferiores e infantiles. Debido a la prohibición de presencia de público en las canchas y a que los clubes no pueden afrontar los gastos de planillas, la LMF suspendió la programación de inferiores e infantiles hasta el 30/4.

Los certámenes locales ya tienen su hoja de ruta

Si bien en la reunión de Consejo Directivo de anoche se resolvió postergar hasta el 30 de abril el comienzo de los torneos de Primera A y B, previstos en principio para el próximo fin de semana, la Liga Mendocina había dado a conocer la conformación de las zonas y el fixture de cara al inicio de la temporada 2021. El torneo constará de dos zonas: la A estará compuesta por once equipos, mientras que la B estará conformada por diez.

ZONA A: Huracán Las Heras, Godoy Cruz, Rodeo del Medio, Boca de Bermejo, Club Empleados de Comercio, Deportivo Algarrobal, Andes Talles, UNCuyo, Atlético Argentino, Fray Luis Beltrán y FADEP.

La fecha 1 se disputará de la siguiente manera:

Rodeo del Medio vs FADEP

UNCuyo vs Dep. Algarrobal

Andes Talleres vs Godoy Cruz

Atl. Argentino vs Fray Luis Beltrán

CEC vs Boca de Bermejo

Libre: Huracán Las Heras.

ZONA B: Gimnasia y Esgrima, Centro Deportivo Rivadavia, Deportivo Guaymallén, Academia Chacras, Deportivo Maipú, Atl. San Martín, Gutiérrez SC, Atl. Palmira, Luján e Independiente Rivadavia.

La primera fecha fue sorteada bajo esta programación:

Independiente Riv. vs Academia Chacras

Luján SC vs Gutiérrez SC

Gimnasia y Esgrima vs Atl. Palmira

Dep. Guaymallén vs Dep. Maipú

Atl. San Martín vs C. D. Rivadavia

La Primera división B de la Liga Mendocina de Fútbol consta de una zona once equipos. Vuelven Municipal, AMUF y se suma Universitario de Luján: L. Murialdo, C. C. Lavalle, Eva Perón, Municipal, El Porvenir, Ferroviario, Mayor Drummond, AMUF, Banfield, Universitario y La Gloria.

La fecha 1 tendrá la siguiente programación:

Municipal GC vs Leonardo Murialdo

El Porvenir vs AMUF

Universitario vs Mayor Drummond

Banfield vs Cicles Club Lavalle

Dep. Ferroviario vs Dep. La Gloria

Libre:Asociación Atlética Eva Perón