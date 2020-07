El fútbol argentino y del mundo rendido a los pies de Marcelo Bielsa en las redes sociales

El increíble logro del entrenador Marcelo Bielsa, que acaba de obtener el ascenso a la Premier League con Leeds después de 16 años, no pasó desapercibido en el mundo del fútbol argentino y los futbolistas Javier Mascherano y Andrés D’Alessandro no dejaron pasar la oportunidad para saludarlo a la distancia desde las redes sociales. También se prendió el club de sus amores, Newell’s Boys de Rosario, quien también se sumó a los festejos del ascenso del conjunto del Loco Bielsa.

El Jefecito fue el primero y le dedicó un tweet especial tanto en inglés como en castellano: “Felicitaciones Marcelo Bielsa. Vuelve un grande a la Premier”.

La admiración del futbolista de Estudiantes por el director técnico no era algo desconocido, ya que a comienzos de mayo del corriente año, en una entrevista con Líbero, Mascherano destacó al Loco como uno de los mejores técnicos que tuvo: “Me hubiera gustado que me dirija más maduro. Está entre los mejores que tuve, pero cuando sos joven retenés poco. Me quedé con esa espina. Apostó por mí sin haber jugado en Primera. Lo tengo muy arriba”.

Otro de los que se sumó fue el futbolista de Inter de Porto Alegre Andrés D’Alessandro, quien le dedicó un “¡Grande, Maestro!” desde sus historias de Instagram.

El ex River, Andrés D'Alessandro, confesó su admiración por el Loco Bielsa. Gentileza

Así como lo hizo Mascherano, el Cabezón también supo halagar al técnico en diálogo con Líbero: “Bielsa para mí es el primero, un poco por su locura, que está buena. Tiene esa locura de ser un obsesivo del trabajo. Se lo critica mucho a Marcelo y nos pone mal a los que nos gusta y nos dejó mucho en la carrera. Es un tipo que fue revolucionario cuando empezó jugando 3-3-1-3, que nadie lo hacía. Nadie decía si el equipo era defensivo y ofensivo, él conseguía resultados con eso”.

Newell’s Boys de Rosario se subió a la fiebre que genera el Loco Bielsa y tras el ascenso consumado, escribió en sus redes sociales: “Todo se equilibra al final. ¡Felicitaciones Marcelo, el pueblo rojinegro te saluda!”.