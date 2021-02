El fútbol argentino pide por la vuelta del Tanque Silva a los campos de juego, tras un doping positivo por un tratamiento de fertilidad

En noviembre del año pasado, Santiago “El Tanque” Silva fue sancionado por dos años sin poder jugar de manera profesional por un supuesto dopaje. Hoy, a pocos días del fallecimiento del Morro García y el pedido del mundo del fútbol por una mejor contención mental, el #DejenJugarAlTanque se volvió tendencia en redes sociales.

El jugador uruguayo de paso por Boca Juniors, Banfield, Argentinos Juniors, Gimnasia y Esgrima de La Plata, entre otros; había comenzado un tratamiento para poder ser padre que incluía el uso de testosterona.

“Es verdad, uno por ahí es positivo pero es claro que es una noticia muy negativa. A uno lo toca sensiblemente y a mi familia. Estaba intentando buscar un tercer hijo y me pongo a hacer un tratamiento de fertilidad en aquel momento. En el partido, yo jugando para Gimnasia frente a Rosario Central, a mi me toca antidoping y después de tres meses me sale el positivo”, afirmó el jugador de 39 años.

Jugadores, exjugadores, periodistas y fanáticos de diferentes clubes se unieron para solicitar que se levante la suspensión por dos años que está cumpliendo Silva y pueda volver a jugar al fútbol para darle un cierre a su carrera profesional.