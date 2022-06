El Flaco Schiavi liquidó al Chapa Retegui tras anunciar que no será parte de la dupla técnica con Tévez

Luego de confirmarse la noticia que Carlos “Chapa” Retegui continuará en el cargo de secretario de Deportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no formará parte del cuerpo técnico de Carlos Tevez en Rosario Central, las críticas no tardaron en llegar para el ex DT de Las Leonas.

Esta vez quien se expresó fue Rolando Schiavi, quien habló en ESPN y opinó que la situación no se manejó de buena manera: “La salida de Retegui fue muy desprolija, yo me hubiera ido antes de la conferencia de prensa que dio Carlos”, dijo el antiguo defensor de Boca en el programa F360.

Carlos Tevez en las tribunas del estadio de Vélez observando el partido de Central, su nuevo equipo. (Fotobaires)

“Si sabía que tenía que hacer otra cosa, podría haberse ido antes. La charla viene desde la semana pasada. Tuvo tiempo para aclarar las cosas. Fue muy desprolijo”, concluyó el Flaco de forma tajante.

Carlos Retegui asumió como secretario de Deportes de Buenos Aires.

Los sorpresivos motivos por los que “Chapa” Retegui no será ayudante de Carlos Tevez en Rosario Central

Este miércoles el “Chapa” Retegui asumió la imposibilidad de estar “en el día a día” junto al “Apache”, pero se comprometió a asesorarlo y acompañarlo en su nueva función, aseguraron fuentes del Gobierno porteño.

El Gobierno porteño que tiene como Jefe de Gobierno a Horacio Rodríguez Larreta presentó un obstáculo al Chapa Retegui para ser parte del cuerpo técnico de Carlos Tevez en Rosario Central. / Gentileza.

Retegui, de 52 años, llegó a la función pública en enero pasado y “está muy comprometido con su trabajo al frente de la Secretaría de Deportes”, señalaron voceros de CABA.

El eventual desembarco en Rosario Central, que concretaba su deseo declarado de trabajar en el ambiente del fútbol, implicaba presentar la renuncia ante el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

Rosario Central presentó a Carlos Tevez como nuevo director técnico.

El “Chapa” cumple en el área de Deportes de la Ciudad su segunda experiencia en política tras desempeñarse como concejal del Frente de Todos (2015-2019) en la ciudad bonaerense de San Fernando, su lugar de origen.

“Es muy difícil que pueda ocuparse 100% a Central por el compromiso con su tarea en la Ciudad. No puede hacer las dos cosas. Lo ama a Tevez, lo va a asesorar, lo va a acompañar, pero no estando en el día a día”, precisaron las fuentes consultadas.

Central generó la semana pasada una de las noticias deportivas del año cuando acordó la llegada de Tevez a la dirección técnica del primer equipo, de la mano de Retegui y con el respaldo del empresario Christian Bragarnik.