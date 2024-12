Tercero en fila. Una proeza a la altura de un club como Gimnasia y Esgrima. Un plantel con el paladar que sabe degustar el hincha. Y un presente y futuro que invita a seguir soñando con muchas más vueltas olímpicas.

Lo dicho, la definición fue infartante. Sin goles en el tiempo reglamentario, Lobas y Tombinas tuvieron que dirimir la justa en definición desde el punto penal, donde la figura de Martina López fue determinante para el 4-1 final, que desató la alegría blanquinegra.

Y tras la consagración, parte del plantel mensana visitó la redacción de Diario Los Andes para charlar sobre lo que pasó y, sobre todo, lo que vendrá.

“Tercer título consecutivo en estos dos últimos años. Es el sexto ya de Gimnasia, que ha hecho un trabajo magnífico, de muchos años, en inferiores, formando chicas que hoy son titulares en Primera con 15, 16 o 17 años. Todos los partidos los jugamos cada uno de una manera especial, porque sabemos que es la única manera de lograr los objetivos. El de este domingo con Godoy Cruz fue muy fuerte. La verdad es que este grupo permitió tener otra estrella más.Elijo tres aspectos: trabajo duro, disciplina y unión”, confesó Florencia Barbera, de 31 años, la goleadora de la temporada mensana. Y agrega: “El grupo es nuestro refugio; sabemos que hay momentos personales y grupales malos y nos mantuvimos unidas, hablando las cosas y no dejándolas bajo la alfombra. Siempre intentando mejorar. Buscamos mejorar todo el tiempo. Una derrota hubiera dolido, es cierto, pero en nada cambiaría la esencia de este grupo. Sabemos que al otro día hay que volver a levantarse para seguir peleando”.

Martina López, Morena Ríos y Julieta Díaz son valores que prometen escalar en el fútbol nacional.

- Tuviste un rol especial, por ser una de las más experimentadas...

- Por ahí es algo que me salió solo. Yo me encontré en un rol en el que sentía que tenía que ser referente y acompañar a las chicas a poder dar todo su potencial, porque lo veía mucho. Disfruto de eso, porque también lo hicieron conmigo en su momento. En un momento sentís que te toca y me salió solo.

- La cuestión dirigencial fue determinante para que este grupo crezca no solo en lo humano, sino también en lo profesional...

- No conozco otro club en el femenino que juegue tantas veces como nosotros jugamos en el Víctor (NdR: el estadio blanquinegro). Nos han dado una mano cada vez que lo hemos necesitado: entrenamientos, partidos, viajes... Sin ir más lejos, estamos becadas todas las que jugamos en primera; no pagamos cuota y eso no pasa en todos lados. Se nota que hacen mucho esfuerzo porque nosotras podamos representarlos. Y nosotras respondemos dentro de la cancha. Uno juega porque siempre quiere ganar, pero también para devolver algo de todo ese apoyo: estás en un lugar donde te cuidan tanto que te dan muchas más ganas.

- ¿Sentís que este deporte en particular se abrió a las mujeres definitivamente?

- Sin dudas. Cuando yo era chica, era un deporte de hombre y punto final; no había muchas más explicaciones. Hoy el hincha de Gimnasia nos reconoce mucho; siempre tienen un comentario para nosotras cuando nos ven en el club. Te saludan, te agradecen, te reconocen... Creo que es un trabajo que ha hecho la dirigencia en gran aspecto y nosotras obviamente dentro de la cancha, demostrando de que cuidamos el escudo. Sin embargo, creo que hay un montón de camino más por recorrer.

- Estás muy ilusionada con que la actividad siga creciendo...

- Estoy intentando hacer cosas para que crezca más el fútbol mendocino.Ya de por si te digo que es espectacular, con jugadoras increíbles. Ahora quiero verlas representar a nuestro país; ojalá podamos verlas mañana a nivel mundial. Aún falta camino por recorrer.Las chicas estuvieron en un draft que vino a hacer una persona de España, que era director deportivo del Real Madrid, ahora están los chicos de Sporting de Gijón haciendo también un Summer Camp, se viene el Barcelona... Ya no solamente vienen a buscar talento masculino. Eso me ilusiona.

El plantel campeón

Martina López, Julieta Díaz, Lucía Arenas, María Camargo, Carolina Selman, Sofía Ábrego, Morena Ríos, Ornella Artime, Daniela Condorí, Florencia Barbera, Karen Sánchez, Agustina Bullones, Aldana Vilche, Agustina Betanzo, Sofía Fernández, Sofía Barbosa, Nahiara Cornejo, Morena Andrade, Milagros Lucero y Viviana Banella. DT: Matías Horcas; AC: Valentín Gentile y PF: Lautaro Gentile.