El equipo de Súper TC2000 que desarrolló un producto para combatir el COVID-19

El FDC Motor Sports debió reinventarse para poder palear la crisis económica reinante durante la pandemia y encontró en el combate contra el COVID-19 la puerta necesaria para nuevas alternativas. Así nació B-Logic, un electrodoméstico que desinfecta diferentes cosas a través de altas concentraciones de ozono.

“Al principio cuando empezó la cuarentena y tuve las primeras noticias de distintos amigos que trabajan en diferentes partes del mundo, me di cuenta que la cosa venía para largo. De entrada nos metimos en una cuarentena total, muy responsable y después de a poco y como indican todos los protocolos, estamos haciendo un trabajo en espejo con muy poca gente que no se repite ni se junta. En paralelo, seguimos con los desarrollos de los autos de carrera en todo lo que es la parte aerodinámica y también comenzamos a desarrollar este nuevo elemento que se hizo público esta semana”, manifestó Javier Ciabattari, el titular del FDC Motor Sports, en el programa Carburando en Casa.

A través de su área “Advanced”, la estructura con sede en Falda del Carmen creó un producto que usa el ozono como agente desinfectante. “Es un electrodoméstico y una caja de delivery que tiene como función desinfectar cosas, ya sea los alimentos y los productos de supermercado. Sirve para un comercio de ropa, que lo puede utilizar en el cambiador al momento que la gente se prueba las prendas, ya que dejan las piezas ahí y una vez que se llena, el comerciante las desinfecta y pueden volver a ser probadas por otras personas sin tener riesgo de contagio”, explicó Ciabattari.

Además, el oriundo de Wheelwright remarcó que este proyecto visibiliza la gran capacidad de adaptación que tiene la ingeniería del automovilismo. “Utilizamos la ingeniería que muchas veces no se ve. En las carreras es sólo un auto en la pista y la gente no tiene la magnitud de lo que nosotros hacemos. El grupo de desarrollo de los autos siguió trabajando normalmente y yo me puse junto a Camilo, uno nuevo diseñador que tenemos, a darle forma a este dispositivo y en paralelo nos pusimos en contacto con ingenieros biomédicos, doctores y bioquímicos para ver de qué manera podíamos instrumentar algo para esta época de pandemia”, detalló.

“En un principio habíamos arrancado con las famosas cabinas sanitizantes para personas, pero están prohibidas por la ANMAT desde 2016, fecha en que sacó un comunicado detallando que no está permitido el uso de desinfectantes y antisépticos en exceso sobre las personas. A raíz de esto nos dimos cuenta que el camino era desinfectar cosas. Más allá de que ya hemos hecho pruebas y validaciones, esto es para mostrar un poco la ingeniería que hay detrás de los autos de carrera. La verdad es que estoy contento de haber logrado algo que mejore la calidad de vida de la gente”, se explayó.

Además, el profesional radicado en Córdoba indicó que, al parecer, el dispositivo es único en su tipo actualmente. “Partimos de cero. Uno de nuestros sponsor (Fedabon) nos había solicitado pensar en una cabina sanitizante, pero ahí nos dimos cuenta de que no lo podíamos hacer e inmediatamente giramos sobre la desinfección de cosas. No hemos vistos que haya un electrodoméstico o aplicación de este tipo todavía. No estamos comercializando aún, pero si vamos produciendo las primeras unidades, tenemos tres prototipos en el taller y ya viene un cuarto, que le estamos haciendo validaciones y ensayos”, declaró.

Con el objetivo de evitar la penetración del virus a los distintos lugares, el FDC Motor Sport se enfoncó en los canales indirectos de contagio, como lo son el transporte de insumos. En su versión domiciliaria, el B-Logic viene con capacidad para 140 litros (60x60x60cm), 220lts (60x60x90cm) y 390lts (60x100x90cm), mientras que el delivery tiene dimensiones de 40x40x40cm, pesa 2 kilos, funciona con electricidad a 12 volts y tiene una aplicación de geolocalización.

“El dispositivo está ideado para desinfectar distintos elementos. Vos tomas tu compra de supermercado, lo ingresas, cerras la puerta y elegís la función de desinfección. En pocos minutos la pantalla se va a poner en verde y ahí ya podes sacar las cosas totalmente desinfectadas. También tiene una función más larga en el tiempo que le saca los agrotóxicos a las superficies y a su vez se podría llegar a una esterilización total en un proceso que dura más de 45 minutos”, aseguró quien fue campeón junto a José María López en la temporada 2012 del Súper TC2000.

Por último, Ciabattari habló de la operación del electrodoméstico para el transporte de pedidos. “En el caso de los delivery, cuando uno recibe cosas en el domicilio, está constantemente lavando las cosas con lavandina o alcohol. Entonces lo que tratamos es que la caja transportable tenga una concentración muy alta de ozono, así el transportista lo único que tiene que hacer es higenizarse las manos antes de sacar la comida del dispositivo”, culminó.