El entorno de Maradona cada vez más complicado: “Le daban cerveza y marihuana para sacárselo de encima”

La muerte de Diego Maradona sigue siendo investigada y cada día se van descubriendo nuevas conversaciones entre médicos y entorno del ídolo que arrojan pistas sobre el desenlace fatal de aquel 25 de noviembre de 2020 en el barrio San Andrés, en Benavídez.

Uno de los imputados en la causa es el neurocirujano Leopoldo Luque, quien además era el médico de cabecera de Maradona. Según material de la investigación que surge del peritaje a los teléfonos de los médicos al que accedió el sitio Infobae, Luque estaba preocupado porque el entorno le daba marihuana y alcohol a Diego.

“No aguanto más la situación de que Charly le dé marihuana a Diego. No sé cómo pararlo”, le describe una persona del staff médico de Maradona al doctor Luque. “Decí que tengo a la Monona (la cocinera) que me cuenta las cosas. Porque si no no te enterás nunca. Todos ayer, menos la Monona y el de seguridad, todos fumando porro”, amplía.

En otro de los audios se aclara que Maradona, pese a las contraindicaciones, fumaba todos los días. “Les pide a los de seguridad faso. Les dice ‘faso’. Y el otro día les dije a los de seguridad, cuando te dice así dale un habano”, agrega la persona que le contó a Luque lo que ocurría minuto a minuto en la casa del astro del fútbol.

Charly, el hombre que le habría dado marihuana a Maradona

Según indica la nota que firmó el periodista Martín Candalaft, el mencionado Charly, a quien señalan como la persona que proveía a Diego de drogas y alcohol, sería un allegado de Rocío Oliva. Este individuo le habría dado a Maradona marihuana y alcohol para “sacárselo de encima”, ya que se iba a encontrar con una mujer por la noche.

“Me contaron que ayer Charly había arreglado entrar una mujer por la noche. Entonces para sacarse de encima a Diego le dio cerveza y porro. Lo quebró en mil pedazos”, cuenta el informante de Luque.

Luego, finalizó el relato: “Encontré restos de marihuana picada por todos lados y olor en la casa. El tipo cogiendo en la pieza de servicio y Monona con el de seguridad viendo que Diego no se levante, no durmieron nada. Ellos no querían dormir por si se armaba lío”.

Por último, Luque dejó en claro en un audio que si Maradona se moría, en la autopsia iba a quedar en evidencia que consumió drogas. “Le dije a Maxi (Pomargo) que si hay una autopsia salta eso (marihuana)”, sentenció.

Habrá que esperar el avance de la causa, que cada día plantea más interrogantes sobre el cuidado que tuvo Maradona en sus últimos días de vida.