El enojo del DT Lionel Scaloni sobre la situación de Cuti Romero: “Me molesta, es un problema porque es la última fecha para juntarnos”

Este viernes desde las 21 la Selección Argentina se medirá con Honduras en el primero de los dos amistosos (el martes con Jamaica) como preparación de cara al Mundial de Qatar 2022. El entrenador Lionel Scaloni habló este jueves en conferencia de prensa y se mostró molesto con la situación de Cristian Romero, que no pudo viajar por un problema con la visa.

“La situación de Cuti Romero me molesta. Está trabado en Argentina y no puede viajar. Es un problema, es la última fecha para juntarnos y aún no puede estar. Todavía no pude hablar con Lisandro (Martínez), pero si está en condiciones jugará”, expresó el director técnico ante los medios. Lisandro Martínez, que estaba con un problema similar, finalmente pudo destrabar el problema y viajó a Estados Unidos con el resto de la delegación.

Cuti Romero podría ser desafectado de la Selección Argentina

La novela de Cristian Romero y su visa para poder viajar a Estados Unidos está por llegar a un punto decisivo e inesperado para la Selección Argentina: es que el Cuti podría quedar desafectado de la convocatoria y perderse los dos partidos de la fecha FIFA si en las próximas horas no recibe los papeles para poder ingresar a territorio estadounidense. Romero no pudo viajar desde Inglaterra a Estados Unidos por no tener la visa y por no haberla podido gestionar en el país donde juega debido al luto que decretó la embajada estadounidense por el fallecimiento de la Reina Isabel. Lo mismo le sucedió a Lisandro Martínez, y ambos viajaron a Buenos Aires para gestionar los papeles en nuestro país y mientras tanto, entrenarse en el predio de la AFA.