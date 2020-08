El emotivo mensaje de Iker Casillas, un multicampeón que colgó los guantes tras 20 años de carrera

Iker Casillas, arquero campeón del mundo con el seleccionado español en 2010 y referente histórico del Real Madrid, confirmó hoy su retiro del fútbol profesional tras más de 20 de años de carrera en el más alto rendimiento.

“Hola a todos, hoy es uno de los días más importantes, y a la vez difíciles, de mi carrera deportiva: ha llegado el momento de decir adiós”, declaró Casillas en un mensaje que publicó en sus redes sociales.

“Y como todo camino, ha tenido momentos buenos y menos buenos, alegrías, pero también tristezas. En este momento de mi vida, y con perspectiva, puedo decir sin lugar a dudas que valió la pena”, continuó el portero.

“Al echar la vista atrás me doy cuenta de lo afortunado que soy por todo lo conseguido y no me refiero sólo a los títulos, sino a la parte humana”, continuó el futbolista de 39 años.

“Hoy es un día difícil, pero no un día triste, me considero un afortunado por llegar hasta aquí, por cómo he llegado, por haber conseguido todo lo que he conseguido, por todo ello... estoy feliz”, siguió.

Casillas, nacido en la comuna de Móstoles, Madrid, además le dedicó palabras de agradecimiento a los únicos dos clubes por los que pasó a lo largo de su trayectoria deportiva: Real Madrid y FC Porto.

“Pasé toda una vida, me educaron, me vieron e hicieron crecer, por inculcarme sus valores, y, en definitiva, por ser lo que soy”, escribió sobre el club merengue, en el que estuvo entre 1999 y 2015.

“Al FC Porto, por acogerme como lo hizo, por enseñarme a ver las cosas desde otro ángulo, a darme la oportunidad de conocer bien un club y una ciudad de la que me he enamorado y que siempre llevaré en el corazón. Siempre formaréis parte de mí”, dijo, por su parte, sobre el club portugués.

“San Iker” llevaba más de un año sin jugar profesionalmente desde que en mayo de 2019 sufrió un infarto mientras entrenaba en su último club, Porto, al que llegó en 2015 tras su salida del Real Madrid.

Casillas, campeón del mundo con España en 2010, consiguió 19 títulos con el Real Madrid, entre los que se destacan tres Liga de Campeones (2000, 2002 y 2014), dos copas Interncontinentales y un Mundial de Clubes, entre otros.

En el Porto logró dos torneos locales, una Supercopa y una Copa de Portugal, y además fue elegido como el mejor arquero del mundo entre 2008 y 2012, entre otras distinciones personales.