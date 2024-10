El emotivo mensaje de despedida de Messi para Andrés Iniesta tras su retiro del fútbol

Andrés Iniesta anunció su retiró del fútbol profesional y brindó una conferencia de prensa en Barcelona, donde expresó: “Nunca pensé que llegaría este día”.

“Primero que todo, quería agradecer a todos las personas que están aquí por acompañarme. A toda la gente que no ha podido estar e hizo el esfuerzo para estar en este día tan especial, supongo que me permitiréis que me emocione hoy. Realmente nunca lo imaginé, pero sí que todas estas lágrimas que hemos echado durante todos estos días, durante el día de hoy, son lágrimas de emoción, orgullo, tristeza. Son lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista y lo conseguimos”, manifestó el Cerebro.

Iniesta le puso punto final a su carrera (AP)

Lo cierto es que las redes sociales estuvieron movidas, con muchísimas personas hablando maravillas del mediocampista campeón del mundo con España en 2010. Uno de los que se expresó al respecto fue Lionel Messi.

El sentido mensaje de Messi para Iniesta

En las últimas horas, Lionel Messi le dedicó un sentido mensaje a su ex compañero de equipo en el Barcelona, Andrés Iniesta, luego de que este anunciara su retiro del mundo del fútbol.

En ese sentido, el capitán de la Selección argentina utilizó su cuenta oficial de Instagram para desearle lo mejor al español en la nueva etapa que deberá afrontar como ex futbolista: “Uno de los compañeros con más magia y de los que más disfruté jugando juntos. Andrés Iniesta, la pelota te va a extrañar y todos nosotros también. Te deseo lo mejor siempre, sos un fenómeno”, posteó el jugador del Inter Miami.

Recordemos que Messi y el volante español compartieron equipo desde la llegada de Messi al Barcelona y hasta el año 2018, cuando el centrocampista abandonó el club para unirse al Vissel Kobe de Japón.

Estos son los números de Messi junto a Iniesta en el Barcelona:

Tanto Messi como Iniesta disputaron 489 partidos juntos en el Barcelona, donde ganaron 337, empataron 96 y cayeron derrotados en 56 oportunidades.

En resumen, la dupla obtuvo un porcentaje de efectividad de un 68,9% de victorias. Además, lograron múltiples títulos, en los que se destacan las cuatro Champions League obtenidas.