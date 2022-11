El DT de la Selección de España, Luis Enrique, debutó como streamer y aseguró que contará todo del Mundial de Qatar

Desde hace un par de años los streamer se apoderaron y potenciaron diferentes canales de comunicación, que no son los tradicionales (TV o radio) y a cada momento se van sumando diferentes personalidades.

Uno de los más destacados es el Kun Agüero, quien desde que dejó el fútbol por un problema de salud se volcó de lleno a esta actividad y hoy tiene una participación importante. Eso fue tomado en cuenta y el entrenador de la Selección de España, Luis Enrique, decidió seguir por el mismo camino.

El seleccionador lo anunció en un video y confiño que establecerá comunicación directa con los diferentes hinchas desde la concentración española en Qatar.

“Hola a todos. ‘Streamers’ del mundo, apartaos, que voy cuesta abajo y sin frenos. Grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho ‘streamer’. Bueno, no me he hecho ‘streamer’ porque esto es un vídeo, todavía no he debutado. Pero mi intención es ‘streamear’ a lo largo del tiempo que estemos en Doha (Qatar). Llegamos el día 18 de madrugada y creo que podré empezar a ‘streamear’ ese mismo día” anunció.

Luis Enrique tiene la intención de abrirse un canal de Twitch, es para poder actualizar la información que rodee a la selección española de primera mano, junto a sus ayudantes y asistentes mientras dure su estadía en Qatar.

“Es una idea que parte de una manera un poco descabellada pero creo que puede ser interesante. La idea es simplemente establecer una relación directa con los aficionados a los que les pueda interesar la información sobre la selección. Contado todo desde un punto de vista particular como es el mío y el de mi ‘staff’ y establecer una relación directa y más espontánea. Solo puedo mejorar porque la luz ahora no es la adecuada y el micro es de Tercera división” continuó en modo risueño.

“Tengo muchas ganas de vivir lo que es el ambiente y la presión de un Mundial y de tener esa comunicación con vosotros. Os mando un saludo. ¡Adiós! ¡Hasta pronto!”, dijo el seleccionador en un vídeo colgado en su perfil oficial en Twitter, lugar donde se hizo el anuncio.